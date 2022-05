Pourquoi Anne Hathaway participe-t-elle à peine à The Devil Wears Fashion ?

L’actrice Anne Hathaway Elle a conquis tous les spectateurs lors de sa participation en tant qu’étudiante particulière Mia Thermopolis dans le film populaire de 2001, »The Princess Diaries ». Cependant, le premier film à succès de Hathaway en dehors de Walt Disney était à l’opposé de Meryl Streep dans »Le diable s’habille en Prada », où il a également joué un rôle emblématique.

Cependant, même s’il est aujourd’hui impossible d’imaginer le film sans la participation de l’actrice, il n’a pas été facile pour Hathaway de se faire une place dans ce casting acclamé, qui comprenait également des performances de Emilie Blunt et présenté une performance de soutien par Stanley TucciEn fait, on dit qu’il ne faisait même pas partie des cinq premiers choix pour le rôle.

Le film, sorti en 2006, est basé sur le roman écrit par Laura Weissberger intitulé » Le diable s’habille en Prada », où un récent diplômé universitaire nommé Andrea Sach doit s’adapter à la vie urbaine de New York. Alors qu’Andy lutte pour trouver un travail de journaliste, il le trouve finalement au magazine Runway en tant que formidable assistant personnel de l’icône de l’industrie de la mode Miranda Priestly.

Les choses se compliquent lorsque Miranda demande un travail excessif à Andy, qui ne connaît rien à la mode, ce qui l’amène à l’emmener à des points de rupture qui vont générer toutes sortes de rencontres entre les deux. Mais cette histoire de film classique aurait pu être très différente si Hathaway n’avait pas bougé du bas des acteurs potentiels.

La société de production 20th Century Fox voulait à l’origine une plus grande star que Hathaway pour le rôle d’Andy, leur premier choix étant Rachel McAdams, mais l’actrice a refusé le rôle parce qu’elle voulait laisser derrière elle les films conventionnels. Natalie Portman Oui Scarlett Johansson ils ont également été lancés pour le rôle avant que Hathaway n’entre en scène.

L’actrice elle-même a déclaré dans des interviews qu’elle était la neuvième actrice sur la liste de »Le diable s’habille à la mode », et qu’elle pouvait être changée pour une autre actrice à tout moment. Heureusement, Hathaway a assumé le rôle et a contribué au succès du film, marquant un tournant important dans sa carrière, car dans les années qui ont suivi, elle est devenue encore plus populaire grâce à ses rôles dans des films comme »Les Misérables ». , qui lui a valu un Oscar, et »The Dark Knight Rises ».