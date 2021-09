Pourquoi Angelina Jolie a-t-elle rejoint Eternals ?

Dans quelques mois, l’aventure tant attendue sortira en salles Éternels, qui promet d’être bourré d’action et de séquences épiques, mettant en scène des personnages plus puissants que lui Univers cinématographique Marvel ont soumis. Les responsables du film sont très sûrs du travail qu’ils ont accompli, en particulier son réalisateur, l’oscarisé, Chloé Zhao. Elle avait à sa disposition un casting plein de stars, parmi lesquelles Angelina Jolie. Pourquoi l’actrice de maléfique rejoint ce projet ?







Dans une interview que Jolie a donnée au média D23 de Disney, l’interprète a avoué avoir rejoint le film sans aucune crainte de la longueur ou de l’ampleur de son personnage. Elle était enthousiasmée par la possibilité réelle d’être membre d’un « famille diversifiée » comme celui qui sera présenté dans la prochaine entrée du Univers cinématographique Marvel.

Angelina Jolie et sa raison de rejoindre le MCU

« C’était la vraie raison pour laquelle je voulais faire le film. C’était pour faire partie d’une famille si diversifiée. Je me fichais vraiment de la taille du papier. », a exprimé l’actrice. L’expérimentée Jolie a ajouté : « C’est une expérience unique. Ils vous demandent d’entrer, mais ils ne vous disent rien sur l’histoire ou le rôle. Vous entrez, vous passez devant des uniformes de personnages accrochés aux murs en vous demandant ce qu’ils ont en tête pour vous. »

D’autre part, Salma Hayek a parlé de son expérience de travail avec Angelina Jolie. Les deux actrices étaient hyper concentrées sur leur travail et il n’y avait pas de place pour les distractions : « Nous n’avons pas commencé quand il y avait beaucoup de distractions. Quand nous avons commencé, vous vous présentiez et vous feriez mieux de faire attention. Et nous sommes tous les deux très curieux de tous les aspects du cinéma. »

Éternels raconte l’histoire d’une race extraterrestre millénaire qui a vécu cachée sur Terre pendant des années jusqu’à l’arrivée du Déviants. Ensuite, les puissants héros sortiront de l’ombre pour affronter ce groupe de méchants. Les stars de cinéma Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Barry Keoghan, entre autres. Le film sortira en salles prochainement 5 novembre.