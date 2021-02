Pourquoi Angelia Jolie voulait-elle participer aux éternels de Marvel?

Marvel’s Éternels présente l’un des moulages d’ensemble les plus étoilés du MCU, le principal d’entre eux étant Angelina Jolie, lauréate d’un Oscar. L’icône A-lister et hollywoodienne s’est maintenant ouverte sur ce qui l’a attirée vers la sortie de bande dessinée cosmique, citant l’approche unique de la réalisatrice Chloé Zhao et le désir de Marvel d’explorer l’idée du «super-héros» comme facteurs majeurs.

« J’adore ce casting, et que nous nous sommes tous réunis. Je me suis inscrit pour soutenir Chloé [Zhao]la vision de Marvel et l’engagement de Marvel à élargir la façon dont nous voyons les «super-héros». Courir dans un body doré n’était pas comme ça que j’imaginais ma quarantaine. Mais c’est bien fou, je pense. «

Éternels présentera au public The Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques. Jolie joue dans le film comme Thena, une guerrière féroce éternelle qui peut former n’importe quelle arme à partir de l’énergie cosmique. Il ne fait aucun doute que tirer des explosions d’énergie cosmique est autre chose que l’actrice n’imaginait pas faire dans la quarantaine, mais elle prouve qu’il n’est jamais trop tard pour devenir un super-héros en or et en énergie.

Réalisé par Chloé Zhao, Éternels met en vedette un ensemble épique aux côtés de Angelina Jolie, y compris Richard Madden comme Ikaris, le chef tactique des Eternals, Kumail Nanjiani comme Kingo, un éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un éternel avec le don de super-vitesse, Brian Tyree Henry Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef sage et spirituel des Éternels, Lia McHugh comme Sprite, qui a l’apparence d’un enfant de 12 ans et peut projeter des illusions réalistes, Don Lee comme Gilgamesh, l’éternel le plus fort et partenaire de Thena de Jolie, Gemma Chan en tant que Sersi, un éternel avec une affinité pour l’humanité, et Barry Keoghan en tant que Druig, qui peut utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des autres et qui s’est éloigné du reste des éternels . Le Trône de Fer’ Kit Harington incarne Dane Whitman, un guerrier humain qui brandit une épée mystique.

Jolie n’est pas la première à saluer l’approche de Chloé Zhao du genre de bande dessinée, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, décrivant récemment le discours du cinéaste comme le meilleur qu’il ait jamais entendu. « Non seulement Chloé fait de petits films personnels remarquables d’une manière remarquable, petite et personnelle, mais elle pense en termes grandioses, cosmiques et gigantesques, qui correspondent parfaitement à ce que nous voulions faire », a déclaré Feige. « Eternals est une très grande histoire, qui s’étend sur plusieurs millénaires. Et elle vient de l’avoir. »

Le public devra malheureusement attendre un peu plus longtemps que prévu avant de rencontrer le Éternels, avec Marvel Studios annonçant un retard important pour certains de leurs films les plus attendus. Tous les deux Veuve noire et Éternels devaient sortir en salles cette année, mais cela ne se produira plus, le premier devant sortir en salles le 7 mai 2021, le second sortant le 5 novembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Vogue.

Sujets: Les éternels