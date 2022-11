Pourquoi Andy Serkis a accepté de participer à « Andor », la série Disney Plus

Le dixième épisode de « Andor”, série disponible en Disney+, a présenté une surprise à ses centaines de milliers de téléspectateurs à travers le monde. Il s’agit de la présence de l’acteur Andy Serkinqui joue Kino Loy.

Serkins sait déjà ce que c’est que d’être dans le monde de « Star Wars », ayant déjà joué le personnage du méchant Snoke dans des films comme « Awakening From Outside » et « The Last Jedi », donc c’est un peu bizarre qu’il revienne .. avec un autre papier.

Comme on le sait, il est rare qu’un même acteur ait deux personnages différents dans le même univers cinématographique, la question demeure donc de savoir pourquoi Serkins a pris une telle décision.

C’est pourquoi nous allons maintenant essayer de résoudre le mystère et ce qui a motivé l’artiste à revenir dans « Star Wars » avec un nouveau personnage.

POURQUOI ANDY SERKINS A-T-IL ACCEPTÉ DE JOUER DANS « ANDOR » AVEC UN AUTRE PERSONNAGE ?

Dans une interview avec EW, l’acteur Andy Serkins a parlé des deux personnages qu’il a eus dans le monde galactique et a reconnu qu’il craignait que les gens soient confus ou croient que les deux rôles ont une sorte de relation l’un avec l’autre pour l’histoire.

« Je pensais que cela provoquerait un tollé complet et plus de confusion pour le public, pensant qu’il y aurait une sorte de lien entre le guide suprême et Kino Loy, donc c’était mon seul complexe »a commenté.

Malgré cela, il a été encouragé à accepter le rôle et a révélé ce qui l’avait motivé à le faire.

« J’étais un peu perplexe quant à savoir si je devais le faire ou non, mais c’était juste parce que j’aime ‘Rogue One' »dit l’artiste.

Andy Serkins a deux personnages dans « Star Wars » (Photo : Andy Serkins / Instagram)

ANDY SERKINS DANS « ANDOR »

Dans le chapitre « Narkina 5 », Andy Serkins est apparu dans le rôle de Kino Loy, un prisonnier qui veut être libre, malgré le fait que tout lui a déjà été pris, y compris sa famille.

Pour arriver à ses fins, il garde généralement la tête basse et ne remet rien en cause, mais ses plans pourraient être anéantis avec l’entrée de Cassian Andor.

Pour le moment, son rôle a été laissé dans le doute, nous devons donc attendre ce qui lui arrive dans les chapitres suivants, car on ne sait pas ce qui s’est passé après l’évasion massive.