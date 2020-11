Pourquoi Andy Griffith a fini par quitter son propre spectacle

Une fois que Le spectacle Andy Griffith En était à sa huitième saison, l’homonyme et star de l’émission, Andy Griffith, a pris la décision de faire ses valises et de quitter Mayberry.

Voici pourquoi l’acteur a pris la décision de quitter la série et comment cela s’est poursuivi même en son absence.

‘The Andy Griffith Show’ a duré 8 saisons

Débutant en 1960, le spectacle a duré jusqu’en 1968. Avec Andy Griffith en tant que shérif sans arme à feu responsable de la ville endormie de Mayberry, la série était un interprète constant de cotes d’écoute. Il est resté dans le top dix Nielsen à chacune de ses saisons à l’antenne.

L’auteur Richard Kelly a noté la fidélité sans faille pour la série par ses fans dans son livre de 1981, Le spectacle Andy Griffith. «Les rediffusions de Le spectacle Andy Griffith, qui a débuté en 1964, sont toujours parmi les émissions de jour les plus regardées du pays », écrit-il.

«Il est étonnant de penser qu’une série sans sexe et sans violence a conquis le cœur et l’imagination de millions de téléspectateurs.»

Pourquoi Andy Griffith a quitté son propre spectacle

À la huitième saison de l’émission en 1968, Griffith était prêt à abandonner son uniforme de shérif Andy Taylor pour de nouveaux rôles, comme il l’a dit aux Archives de la télévision américaine en 1998.

« [Barney Fife actor Don Knotts] était parti, et le spectacle était passé en couleur du noir et blanc », a déclaré Griffith. «Et ça devenait comme une comédie de situation ordinaire. Et j’avais peur de ne plus tenir le coup. De plus, je voulais essayer mes ailes à l’extérieur.

Le manager de longue date de Griffith, Richard Linke, a déclaré à l’auteur du livre Richard Kelly: «Andy était arrivé au point où il était physiquement et mentalement fatigué et sentait qu’il ne pouvait plus rien ajouter au personnage», dit-il.

Et ainsi, après huit ans, Le spectacle Andy Griffith a terminé sa course.

Le spectacle qui est venu après ‘The Andy Griffith Show’

Alors que Griffith était impatient de quitter la série, le reste de la distribution était tout aussi impatient de continuer. Et ainsi, un nouveau spectacle est né du Spectacle de Griffith, et ça s’appelait Mayberry RFD

Des personnages tels que Goober, Emmett, Howard et tante Bee sont restés de la série précédente. Ken Berry a remplacé Griffith dans le rôle de citoyen principal de Mayberry.

« Mayberry RFD, qui était essentiellement le concept de Griffith, a continué à affirmer les valeurs fondamentales de la vie dans les petites villes. Il est resté dans le top dix des classements pour sa course de trois ans et, remarquablement, était numéro sept quand il a été annulé par le réseau », a écrit Kelly.

Dans sa conversation avec les archives de la télévision américaine, Griffith a déclaré: «Ken Berry est venu à ma place. Pas en tant que shérif, mais il était un homme droit pour tous les personnages de bandes dessinées.

Griffith, en attendant, avait toujours un faible pour Mayberry et est resté comme Mayberry RFDproducteur exécutif de.

«Nous descendions et lisions le scénario, je donnais mes notes et je partais», a déclaré Griffith à propos de son rôle de producteur dans le spin-off. «Et je reviendrais la semaine suivante.»

Une mention notable de Mayberry RFD était le mariage du shérif Andy Taylor avec sa petite amie de longue date Helen Crump. Finalement, le couple a eu un bébé et a complètement quitté Mayberry, avec son grand frère Opie.