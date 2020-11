Pourquoi Andrew McCarthy détestait le scénario «  Pretty in Pink  »

Andrew McCarthy joue le rôle rêveur de Blane dans Belle en rose. Pourtant, quelle que soit l’importance de son personnage pour le film, il détestait le scénario quand il l’a lu pour la première fois. Après avoir lu Belle en rose, il a commencé à chercher des moyens de sortir du film. L’acteur est même allé jusqu’à qualifier l’histoire de «ridicule».

Andrew McCarthy en 1985 | Patrick McMullan / Getty Images

Molly Ringwald a poussé Andrew McCarthy dans « Pretty In Pink »

Initialement, le Belle en rose les producteurs voulaient un «morceau masculin» pour jouer Blane. Selon le mémoire de Brat Pack intitulé Tu ne pourrais pas m’ignorer si tu essayais, ils ont cherché un autre type de personnage «Jake Ryan». Essentiellement, ils voulaient un «jock à mâchoires carrées». (John Hughes pensait que Charlie Sheen serait parfait pour le rôle.)

Andrew McCarthy | La collection de photos LIFE via Getty Images

Mais Molly Ringwald s’est battue contre cela. Au lieu de cela, elle voulait quelqu’un comme Andrew McCarthy pour le personnage. Elle a dit à Hughes: « C’est le genre de gars dont je tomberais amoureuse. »

Hughes a répondu: «Lui!? Il est juste un peu ce type timide et twerpy.

Andrew McCarthy | La collection de photos LIFE via Getty Images

Mais Ringwald l’a poussé à obtenir le rôle. «J’ai fait pression pour qu’il soit embauché», a-t-elle révélé, selon les mémoires. «J’ai participé à toutes les auditions, et j’ai lu avec tout le monde, et j’ai trouvé qu’il était mignon», a-t-elle ri. «Et j’ai pensé, si je pensait qu’il était mignon, alors Andie penserait qu’il était mignon! J’aimais qu’il ne soit pas typique, et il semblait si juste pour le rôle. Andrew McCarthy a toujours semblé tellement torturé d’indécision, du moins à l’époque, tout comme Blane, qui est vraiment une âme torturée. Et Andrew et son yeux», A jailli Ringwald. « Il n’y a juste personne qui a ces yeux torturés. »

Andrew McCarthy détestait « Pretty In Pink » et trouvait le concept « ridicule »

Selon les mémoires de Brat Pack, McCarthy n’a pris le rôle que parce qu’il avait besoin d’un emploi.

«J’avais besoin d’un emploi, je voulais aller travailler et j’étais ravi que quelqu’un me donne un autre emploi», a déclaré McCarthy.

«Mais une fois qu’il a lu le scénario, le sang s’est lentement écoulé de son visage. Il détestait le scénario », a révélé le mémoire.

«C’est un film ridicule sur une fille qui va danser», se dit-il. « Ce est le film entier? »

Après avoir lu le scénario, il «voulait sortir».

Pourtant, au fil du temps, il en est venu à apprécier le film et ce qu’il pouvait lui offrir.

Andrew McCarthy ne s’entendait pas bien avec le reste de ses camarades de casting

CIRCA 1986: Molly Ringwald pose pour un portrait à Hollywood, Californie | Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Apparemment, l’acteur ne s’entendait pas très bien avec le reste de ses co-stars. Il admet ouvertement qu’il ne pouvait pas tolérer Jon Cryer (qui incarne de façon emblématique le rôle de Duckie.) De sa co-star, McCarthy a déclaré: «Jon ressemblait beaucoup à Duckie quand nous faisions ce film. Il était très gentil et très nécessiteux, et je n’avais aucune patience pour cela.

Et de même, selon le réalisateur du film, Howard Deutch, McCarthy et Ringwald «se détestaient».

«Ils se détestaient», a déclaré Deutch à Den of Geek. «Ils se détestaient parce que Molly avait le béguin pour lui, et il n’avait pas le béguin pour elle. Et puis il en voulait qu’elle en soit le fondement, puis ça s’est intensifié. J’ai dû leur mentir. J’ai dû mentir à Molly et dire: «Oh, non, il a vraiment le béguin pour toi, mais c’est un gars, alors il a peur de te montrer. Je devais jouer ça pour avoir ça. Heureusement pour moi, cela a ajouté à la tension sexuelle. Cela a aidé à comprendre «est-ce que ces gars vont vraiment se réunir ou pas? Je ne pense pas qu’ils étaient aussi conscients de ce que je faisais, mais je pense qu’ils savaient que cela fonctionnait. Cette relation était pleine de conflits. Vous ne pouvez pas fabriquer ça.