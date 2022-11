Pourquoi Ander Puig de « Elite » n’est pas considéré comme une référence trans

Ces dernières années, la représentativité de la communauté LGBTQ+ dans le cinéma et la télévision a augmenté. Cela permet non seulement de montrer qu’ils existent, mais aussi de montrer à quel point ils peuvent être complexes. Récemment, l’un des Série Netflix le plus populaire du moment, « Élite »ajouté à sa sixième saison un acteur transgenre, Ander Puig.

La Le joueur de 20 ans joue Nico Fernándezun garçon trans qu’il a eu le privilège de ne pas traverser les difficultés que beaucoup de gens comme lui ont dû affronter.

La décision des producteurs est une sorte d’air frais pour le portrait de la communauté trans, dont l’histoire est généralement centrée sur leur combat. Bien sûr, il est également important de montrer le côté négatif, mais la gamme d’expériences s’étend à bien plus que cela.

Cela ne veut pas dire qu’ils ont été exécutés d’excellentes productions comme « Poison » (2020) par Javier Calvo et Javier Ambrossi, ainsi que « Pose » (2018) par Ryan Murphy.

De nombreux acteurs et actrices de ces séries sont généralement aussi des militants ou des ambassadeurs des droits communautaires, bien que c’est quelque chose dans lequel Ander Puig a décidé de ne pas faire partie.

Nico Fernández avec ses camarades de classe dans la saison 6 de « Elite » (Photo : Netflix)

POURQUOI ANDER PUIG N’EST-IL PAS CONSIDÉRÉ COMME UNE RÉFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ LGTBQ+ ?

Ander Puig avait déjà eu l’expérience de travailler dans un autre rôle de jeune transgenre dans la série « Être ou ne pas être » où il incarnait Joel. Cependant, à cette occasion, a rejoint la saison 6 de « Elite »le programme Netflix populaire qui a une portée beaucoup plus grande et atteint un public plus large de la communauté LGBTQ+ que vous pouvez le regarder comme une référence.

Dans une entretien avec GQl’acteur qui interprète Nico Fernández Il a dit qu’il ne cherchait pas à être une référence, mais simplement à performer dans son métier. Cependant, il avoue que si sa participation aide quelqu’un dans le public, il aime ça.

« Je comprends que les gens puissent me voir comme une référence, et si je peux les aider, j’en serais ravi, et plus sur la question trans, mais Je ne m’identifie pas au mot, à ce qu’il implique. Je fais juste mon travail, qui est d’agir», a expliqué l’interprète espagnol.

De plus, il a déclaré qu’il ne voulait pas se limiter à des rôles de personnes trans, mais voulait également jouer des hommes cisgenres dans ses prochains projets. .

« Maintenant, je fais des rôles trans, mais il est clair pour moi que Je ferai aussi des personnages cis. Je suis convaincu que je vais évoluer, et j’ai tellement de choses à dire dans la vie, au-delà d’être trans, que je ne peux pas rester ici. J’ai besoin d’aller plus loin« , il ajouta.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 6 DE « ELITE »