Amybeth Mcnulty a gagné une place parmi les jeunes actrices avec le plus de projection après ton super agissant en tant qu’Anne Shirley au Anne avec un E. L’actrice de 19 ans a récolté des millions de fans dans le monde qui veulent suivre les étapes de sa carrière. Cependant, suite à l’annulation de la série Netflix en 2019, L’Irlandaise n’est plus apparue à l’écran et sa carrière est entrée dans une ornière. Vérifier Pourquoi c’est arrivé et où vous pouvez le voir bientôt.

En novembre 2019, la dernière première de McNulty a été donnée dans la troisième saison de l’émission qui l’a catapultée à une renommée de 5,3 millions d’abonnés. Des mois plus tard, Le géant du streaming a confirmé qu’Anne avec un E avait été annulée et l’actrice est restée sans son personnage. Malgré sa déception et celle de tous les fans, la série n’est pas revenue même si elle semble revenir sous forme de film.

Pourquoi Amybeth McNulty n’a-t-elle pas agi à nouveau après Anne avec un E?

La clôture de l’histoire d’Anne a surpris Amybeth, qui a manqué de projets pour le reste de 2020. Il a passé les mois de l’année dernière entre la mise en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus et des vacances bien méritées, mais n’est pas revenu sur les plateaux de tournage. En fait, il a longtemps été absent de ses réseaux sociaux.

Amybeth McNulty sur le tournage de Maternal (IMDB)



La bonne nouvelle est qu’il ne reste plus beaucoup de temps aux fans pour profiter à nouveau de leur art: entre fin 2019 et début 2020, il a terminé le tournage du film Maternal. Là il jouera Charlie McLeod, une jeune fille de 15 ans qui est victime d’un grave accident de voiture alors qu’elle se rend au mariage de son père et qui vit une expérience révélatrice de contact avec sa mère décédée. Elle joue aux côtés d’une ancienne Anne Shirley dans le rôle de Megan Follows. Le film est en post-production et devrait sortir en 2021.

De plus, McNulty a annoncé en décembre qu’il avait rejoint le casting de All My Puny Sorrows. Il s’agit d’un prochain film qui sera une adaptation du roman canadien du même nom de Miriam Toews. L’intrigue tourne autour de deux sœurs mennonites (Pill et Gadon) qui tentent de laisser leur éducation religieuse stricte derrière elles. Alors que l’un se bat pour l’amour, l’autre est une piana de concert de renommée mondiale. Le rôle du jeune de 19 ans est encore inconnu.