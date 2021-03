Pourquoi Aliens était le film préféré de Sigourney Weaver dans la franchise à réaliser

Sigourney Weaver a nommé Extraterrestres comme le film le plus satisfaisant de la populaire série de science-fiction pour représenter son personnage emblématique Ellen Ripley. Weaver a commencé à apparaître comme Ripley dans l’original de Ridley Scott Extraterrestre film en 1979. Elle reprendrait plus tard le rôle de James Cameron Extraterrestres en 1986, David Fincher’s Extraterrestre 3 en 1992, et de Jean-Pierre Jeunet Résurrection extraterrestre en 1997.

Parlant de son implication dans la franchise dans une nouvelle interview avec Collider, voici ce que Sigourney Weaver a dû dire quand on lui a directement demandé quel Extraterrestre le film était son préféré à faire.

« Oh, mon Dieu, c’est difficile. L’histoire la mieux construite pour le personnage était en Extraterrestres, juste parce que Jim [Cameron] a un sens incroyable de la structure de l’histoire. Pour sortir ce personnage de l’hyper-sommeil, ne la croyez pas, faites-la exiler dans ce pays des limbes où personne ne la croit morte, elle et sa famille. «

« L’ensemble de la configuration de Ripley en Extraterrestres et puis ce qu’elle finit par faire et ce qu’elle fait, trouver cette nouvelle famille à la fin. Toute la structure de cette histoire, pour moi, était en or. J’ai toujours senti que je pouvais sauter dessus. C’était un arc tellement génial et de soutien pour le personnage. En ce sens, le deuxième pour Ripley est probablement le plus satisfaisant. «

Réalisé par James Cameron, Extraterrestres a également joué Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen, Bill Paxton, Jenette Goldstein, Ricco Ross, Carrie Henn et Al Matthews. De nombreux critiques conviendraient que Extraterrestres est au sommet de la franchise, sinon carrément la meilleure tranche. Au moment de sa sortie, c’était l’un des films les plus rentables de l’année. Il a également reçu les éloges universels de la critique, ce qui a valu à Weaver une nomination de la meilleure actrice aux Oscars pour sa performance incroyable dans le film.

Bien que Weaver ait joué le rôle de Ripley pour un croquis de parodie sur The Late Show avec Stephen Colbert, il ne semble pas probable que nous la reverrons dans le rôle d’un autre. Extraterrestre film. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, car Weaver avait exprimé son intérêt à reprendre le rôle pour un nouveau Extraterrestre film de Neill Blomkamp il y a plusieurs années. Pour une raison quelconque, le projet est mort dans l’enfer du développement, laissant le pauvre Ripley au purgatoire. Ridley Scott serait en train de développer un autre Extraterrestre film, mais rien n’indique pour le moment que Weaver sera impliqué.

Le jury est sur Ellen Ripley, mais il semble que nous verrons Weaver reprendre un autre rôle de science-fiction populaire de son passé. Dans la même interview de Collider, l’actrice a révélé qu’un Galaxy Quest la suite était également en cours de planification. Bien que le regretté Alan Rickman ne puisse pas revenir, Weaver pense que le reste de la distribution « adorerait participer parce que c’était une expérience formidable » de tourner le film original. Weaver dit également qu’il « peut y avoir de bonnes nouvelles sur ce front », dans la mesure où la relance réussie de la série à un moment donné dans le futur.

Vous pouvez lire l’interview complète avec Weaver chez Collider.

