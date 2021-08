Pourquoi agissons-nous comme des adolescents avec nos parents ? Comment construire des limites en tant qu’adulte

Pendant la pandémie, vivre seul m’a donné beaucoup d’espace et de temps pour réfléchir et me sentir à l’aise avec moi-même. Cela m’a aussi donné une idée de la façon dont je voulais être traité dans la vie. Pour moi, je voulais que les décisions que j’ai prises concernant ma vie soient respectées.

Alors que je me fixais ces limites, il y avait et il y a encore beaucoup de problèmes pour essayer de les faire respecter par mes parents. Comme beaucoup de parents, ils croyaient que je manquais de respect et qu’ils avaient encore autorité sur ma vie.

Considérant 52 % des jeunes adultes se sont retrouvés à vivre avec leurs parents pendant la pandémie, je suppose que beaucoup d’entre vous ont eu du mal à revenir à des tendances enfantines au cours de la dernière année.

Ces limites sont difficiles à créer et à appliquer car elles impliquent que vous et vos parents rompez avec les habitudes de plus de 20 ans. Oui, des habitudes.

Pourquoi agissons-nous comme notre adolescence avec nos parents ?

Il est courant de retomber dans de vieilles routines lorsqu’avec nos parents, ils nous traitent comme les enfants qu’ils pensent encore que nous sommes, nous agissons par frustration et avons du mal à communiquer comme des adultes, et le cycle continue !

« Les parents ne peuvent pas arrêter de se préoccuper de leurs enfants par habitude, et nous, en tant qu’adultes, réagissons ou répondons à nos parents par habitude. » a déclaré Keya Murthy, coach de vie et de famille. « Les enfants adultes retournent à des habitudes enfantines lorsqu’ils sont avec leurs parents dans le cadre de notre programmation subconsciente. »

Murthy note que « Chaque fois que l’enfant ou le parent réagit, nous renforçons la vieille habitude et l’histoire continue. »

Les habitudes peuvent être encore plus fortes si vous essayez de définir des limites après l’université, mais vous pouvez toujours définir des limites, quel que soit votre âge ou l’étape de votre vie.

Comment établir des limites avec vos parents en tant qu’adulte.

Fixer des limites nécessite des communication et la compréhension mutuelle pour que tu comprennes tes parents et qu’ils te comprennent — tout ce dont votre adolescente a toujours rêvé !

1. Déterminez quelle habitude vous aimeriez arrêter.

Ces habitudes incluent toute action ou comportement inacceptable auquel vous souhaiteriez mettre un terme. Ces actions ou comportements détermineront où vous définissez votre limite. Ces limites peuvent être physiques ou émotionnelles.

Par exemple, je voulais empêcher mes parents de me dire que je ne pouvais pas conduire quelque part parce que c’était trop loin, trop tard ou trop dangereux. Vivre à l’écart, c’était exaspérant quand cela arriverait.

C’est une limite émotionnelle que j’ai décidé de me fixer.

2. Déterminez ce qui serait une habitude acceptable.

En remplaçant l’habitude ou le comportement inacceptable par quelque chose d’acceptable, vous avancez dans une direction positive.

Malka Ahern, experte en gestion de la colère et en problèmes d’anxiété, déclare : « La meilleure façon de briser une vieille habitude est de la remplacer par une nouvelle. »

J’ai décidé qu’il était acceptable que mes parents veuillent que je les tienne au courant et que je les avertisse à mon arrivée.

Cette action alternative permet à mes parents de s’inquiéter encore pour moi, mais aussi me permet d’être reconnue comme une adulte compétente capable de prendre des décisions par elle-même.

S’il y a encore des dérapages du comportement inacceptable, vous avez également déjà fourni une alternative afin qu’il soit plus facile de corriger le moment venu.

3. Communiquez ces limites à vos parents.

On peut asseoir ses parents pour une conversation à l’ancienne ou même écrire une lettre à ses parents – ou un texte interminable. Ici, vous pouvez les informer du nouveau comportement acceptable par lequel vous voudriez remplacer l’inacceptable.

Il est important d’éviter de pointer du doigt pendant cette période, car vous voulez que cela soit positif et centré sur le désir d’avoir une bonne relation les uns avec les autres.

Afin d’avoir une communication plus efficace, je me donne le temps de bien réfléchir à mes mots. Cela me permet de répondre d’une manière qui n’est pas une réaction instinctive venant d’un lieu d’émotion.

Être conscient de ce que j’essaie de communiquer et de ce que je dis me permet de communiquer mes limites.

« La pleine conscience est une excellente pratique à partager avec nos parents », dit Murthy. « Au lieu de réagir à nos parents, nous pouvons répondre et les inclure avec diligence. »