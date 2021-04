Pourquoi a-t-il toujours l’air délicieux? Le secret de la nourriture dans les films Ghibli

le Studio Ghibli s’est fait un nom au sein de l’Anime avec des productions majeures de 1985 et avec son propre style qui le caractérise. Des films comme Spirited Away, le château en mouvement de Howl ou alors Ponyo sur la falaise se démarquer d’une longue liste de versions qui Ils ont un dessin aussi particulier que réaliste. Les animations sont si précises que même la nourriture a l’air vraiment délicieuse. Apprenez comment ils le font et le secret de la technique qu’ils utilisent. Épingle de sûreté!

Les directeurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata, avec le producteur Toshio Suzuki, a fondé cette société qui faisait référence au plus traditionnel de l’anime. En peu de temps, il est devenu une icône du cinéma japonais et au fil des ans, six de ses productions ont été positionnées entre les dix films les plus rentables de leur genre dans le pays asiatique.

@JP_GHIBLI



Bien que Ghibli ait été diffusé dans des publicités pour le réseau de télévision NTV, a toujours maintenu son caractère artistique sur la publicité. Manuel Robles, auteur du livre d’anthologie du Studio Ghibli, a déclaré à RTVE en 2013 que ce qui distingue l’entreprise, c’est sa philosophie de travail. « Ils cherchent à créer des projets rentables, mais pas à n’importe quel prix »il expliqua.

Quelle technique de dessin utilise Studio Ghibli?

Parmi ses idéaux non négociables, il y a une technique d’animation presque artisanale. L’équipe de production réalise les films en utilisant un dessin à la main Il ne fonctionne pas avec les ordinateurs pour générer les mouvements visibles à l’écran. Il utilise des acétates qui, selon les cas, peuvent être compris entre 28 mille et 170 mille par film. Une scène complexe de trois secondes peut prendre jusqu’à un an et trois mois de travail.







L’engagement méticuleux de Ghibli envers la tradition lui permet d’atteindre des niveaux de le réalisme impensable et l’une de ses caractéristiques est les plats délicieux qui incluent leurs films. Il y a même un défi de 4,3 millions de vues sur YouTube qui met les participants au défi de regarder les scènes et de ne pas manger.

Actuellement, le studio est toujours actif et prépare le lancement de Comment vivez-vous?, le prochain film prévu pour 2023. L’année dernière, il a été présenté sans grand succès Earwig et la sorcière avec un montant brut de 325 000 € et une cote de 4,7 par IMDB.