Pourquoi 6 ans après le Samsung Galaxy S6 Edge, les écrans incurvés n’ont plus de sens sur votre smartphone

2014 est loin, le LG G Flex et le Samsung Galaxy Round beaucoup plus loin encore, mais ce sont les embryons du Samsung Galaxy Note Edge et écrans incurvés sur les côtés que le Galaxy S6 Edge a fait ses débuts avec succès, et que aujourd’hui, nous avons déjà accepté comme norme plus beau que fonctionnel dans le industrie des smartphones.

Personne ne doute que le verre biseauté avec technologie 2.5D et l’écran qui se prolonge un peu plus vers le cadre latéral est une solution ingénieuse et belle, avec un toucher plus que bon et un sensation immersive très agréable qui, cependant, est obscurci par certains inconvénients qui ont toujours été là et parfois, ils relancent le débat sur la question de savoir s’il vaut la peine de parier sur ces conceptions.

La courbure que nous aimons tousLes sandwichs en verre et en métal avec des bords polis nous ont apporté des appareils avec une sensation de main impressionnante, mais avec les Huawei Mate 30 et Vivo NEX 3 5G étendant l’écran beaucoup plus loin sans lui donner trop de fonctionnalités, il est temps d’en parler: Les écrans incurvés ont-ils un sens aujourd’hui ou ne sont-ils qu’une garniture?

Sans aucun doute ces mobiles double bord ils sont plus jolis, mais seulement ça?

Bien qu’il soit vrai que les verres biseautés offrent un meilleur toucher, et que les panneaux allongés générer un sentiment d’utilisation frontale beaucoup plus grandIl est également vrai que personne n’a su trouver utilité à ce jour celle d’avoir un écran minimum dans le cadre latéral.

En fait, Samsung a exploré son utilisation dans le Galaxy Note Edge avec une bande d’information ‘toujours affiché’ qui au début était bien, mais en pratique seulement doublons générés avec la barre de notification Android plus traditionnel.

Le géant coréen lui-même a laissé le marché évaluer ce dont il avait besoin et a réduit la fonctionnalité du design double bord au sélecteur déroulant qui ouvre le menu latéral et une fonction qui illumine les bords de l’écran pour afficher les notifications, quelque chose qui n’est pas trop utile compte tenu de l’écran AOD et que nous avons toujours les notifications visibles.

Les autres fabricants n’ont pas exploré beaucoup plus loin, d’une part HTC, Google et Sony ont pensé bords sensibles au toucher mais nous avions déjà le contrôle gestuel, et maintenant Huawei et Vivo ont claviers physiques beaucoup plus confortables que les claviers virtuels Sur le côté.

À mon avis, en tant qu’utilisateurs du Galaxy Note depuis de nombreuses années, l’écran incurvé est beau mais seulement cela, et Je ne trouve aucune fonctionnalité remarquable au-delà de l’amélioration des finitions et de la sensation de main. N’est-il pas temps de revenir aux mises en page sur écran plat?

Ce sont les inconvénients (clairs) d’un écran incurvé

Personne n’a pu en trouver une « réelle » utilisation

Un design esthétiquement beau, mais fonctionnellement sans importance. Cinq ans se sont écoulés depuis son apparition et personne n’a réalisé que l’écran incurvé ajoute de la valeur au-delà de son apparence, et c’est il n’y a pas d’avantage différentiel entre avoir un écran incurvé ou un écran totalement plat.

Le menu bord Samsung peut fonctionner sur des appareils plats et cela fonctionne réellement, les bords sensibles n’ont pas de sens avec les commandes gestuelles vieillissant, pour autant que je sache échanger un bouton physique contre un bouton virtuel est en fait un négatif: Par exemple, si j’ai le smartphone dans l’étui et que je veux augmenter le volume de la musique, j’appuie sur le bouton, avec un clavier virtuel, je dois d’abord retirer le mobile de l’étui.

Les pulsations fantômes odieuses sont venues avec la courbure

Eh bien oui les amis, est-ce arrivé à quelqu’un qui utilise le mobile au lit le clavier ne fonctionne pas car la main touche le bord incurvé de l’écran? La même chose se produit avec les jeux vidéo, et dans le Galaxy Note, le sentiment est bien pire car le style vous ne pouvez pas vous approcher du bord du panneau.

Les pulsations fantômes sont arrivées avec les panneaux incurvés et ils sont sans aucun doute votre ennemi, l’ennemi à vaincre, car l’expérience utilisateur en souffre beaucoup lorsque l’écran ne répond pas si l’on touche le bord avec la main, quelque chose de nécessaire pour saisir l’appareil.

Adieu un bon économiseur d’écran

Cela semble être un moindre mal, mais nous tous qui avons un smartphone en verre et en métal savons à quel point il est délicat et nous le protégeons au maximum, alors une housse et un protecteur avant sont toujours dans le panier à côté du mobile.

Maintenant, si vous achetez un téléphone à écran incurvé, le protecteur n’atteindra jamais le bord incurvé et ne couvrira qu’une partie de l’avant, gâchant le design qui était précisément le grand atout du verre bombé. Mauvaise affaire.

Les mobiles plus susceptibles de se casser

Le verre peut être un matériau très résistant aux rayures, et également être malléable et capable de s’adapter à de nouveaux exercices de conception avec des couleurs et des finitions.

Cependant, nous savons tous que c’est un matériau qui casse facilement, et avoir un verre qui se courbe occupant la plupart de la façade et des cadres du terminal fera de presque toutes les chutes un désastre majeur. En outre, toutes les couvertures ne vont pas bien donc un mobile avec un panneau incurvé nécessitera un soin particulier.

Des réparations plus coûteuses et compliquées

Et comment une chose en entraîne une autre, si votre mobile tombe et se brise, il est probablement moins cher de le réparer avec un écran plat qu’avec un écran incurvéComme vous le savez, l’écran, le numériseur et le verre sont généralement fournis dans le même emballage de remplacement de joint.

L’accès aux composants est sûr de devenir compliqué, puisque le châssis métallique est plus petit et que la complexité de la pose du verre et des composants atteint des niveaux, parfois presque irréparables. Tout cela a un coût et la réparation sera une assurance plus chère.

2014, emportez vos écrans courbes!

Il serait difficile pour beaucoup d’abandonner la beauté qu’ils sont, mais le temps s’avérerait juste au fabricant pour attacher la couverture à la tête et revenir aux dispositions d’écran plat.

Pas besoin d’explorer, c’est à cela que servent les prototypes, et tandis que les mobiles pliables se déplient et mûrissent, la vérité est que les écrans incurvés ont complètement perdu leur sens de l’utilité et de la nécessité, du moins tant que personne n’ose chercher une vraie fonctionnalité qui nous fait changer d’avis.

Et s’il vous plaît, ne laissez aucun fabricant penser laissez-moi sans mes contrôles physiques pour le volume, ce qui a déjà suffi à abandonner la prise audio pour devoir sortir le mobile à chaque fois que l’on veut monter ou baisser la musique … Emportez les écrans incurvés avec vous!

