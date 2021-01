Pour Xiaomi, Oppo et Co.: Cette puce rendra les meilleurs smartphones moins chers

En plus de la puce haut de gamme Snapdragon 888 déjà présentée, Qualcomm a maintenant présenté une autre puce qui devrait ravir certains utilisateurs cette année. Des fabricants tels que Xiaomi, Oppo, OnePlus et Co. aiment utiliser des chipsets moins chers et puissants afin de pouvoir offrir des appareils puissants en dessous des prix de la concurrence.

Alors que le Snapdragon 888 est clairement la nouvelle puce la plus puissante de Qualcomm, le fabricant de semi-conducteurs propose désormais le Snapdragon 870, une alternative moins chère qui se classe en dessous des meilleures performances. Les fabricants tels que Xiaomi, Oppo ou OnePlus, qui souhaitent réduire les coûts de leurs smartphones hautes performances et maintenir le prix de l’appareil aussi bas que possible, utiliseront probablement le modèle 870. Les utilisateurs peuvent également s’attendre à des smartphones de haut niveau à un prix légèrement inférieur cette année. Notamment parce que l’expérience montre que les processeurs représentent une part considérable des coûts totaux des différentes parties d’un smartphone.

Meilleurs smartphones bon marché: la puce devrait être aussi rapide

Fondamentalement, la nouvelle puce est une version percée du Snapdragon 865 Plus de l’année dernière. Qualcomm n’augmente qu’un peu les fréquences d’horloge des cœurs de processeur individuels afin d’augmenter les performances par rapport au SoC haut de gamme à partir de 2020. Dans une comparaison directe avec le Snapdragon 888 plus fort et plus efficace, le Snapdragon 870, qui est toujours produit dans le processus 7 nm, tire la courte paille, mais ne doit en aucun cas être décrit comme faible. Les appareils équipés du Snapdragon 865 Plus tels que le smartphone de jeu Asus ROG Phone 3, Asus Zenfone 7 Pro ou la version américaine du Samsung Note 20 Ultra continueront d’être une option pour les utilisateurs assoiffés de performances en 2021.

Xiaomi, Oppo et plus: ces fabricants comptent sur la puce cette année

Plusieurs fabricants ont déjà confirmé que certains appareils phares arriveraient sur le marché cette année avec le processeur Snapdragon 870. Comme le rapporte 9to5Google, en plus de Xiaomi et Oppo, Motorola et OnePlus font également partie des clients. Samsung pourrait également se joindre en tant que partie intéressée en Europe. On pourrait imaginer la puce bon marché du Galaxy S21 FE, par exemple, qui pourrait apparaître vers la fin de l’année.