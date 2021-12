Pour vos yeux seulement, la star Jack Hedley est décédée à 92 ans

Le célèbre acteur britannique Jack Hedley, probablement mieux connu pour son rôle de Sir Timothy Havelock dans le film Bond Rien que pour vos yeux, est décédé plus tôt ce mois-ci après une brève maladie. Le Times London a annoncé son décès dans un avis qui disait :

[Hedley] décédé le 11 décembre 2021, à l’âge de 92 ans, des suites d’une courte maladie courageusement supportée. A sa demande, il n’y aura pas d’enterrement. Il manquera beaucoup à sa famille et à ses amis.

La carrière d’acteur de Hedley a duré des décennies et il a joué dans des rôles plutôt emblématiques au cinéma ainsi que sur scène. L’acteur était également très populaire à la télévision avec une liste d’émissions à succès au Royaume-Uni, y compris Colditz, Dixon de Dock Green, The Buccaneers, Only Fools and Horses, et la version téléfilm de Brève rencontre.

Né en 1929 sous le nom de Jack Hawkins, il a changé son nom de famille pour éviter toute confusion avec son homonyme qui était encore un autre acteur britannique emblématique connu pour son interprétation de militaires. Jack Hedley a lancé sa carrière d’acteur dans les années 1950 et a trouvé sa grande percée dans la série de la BBC Le monde de Tim Frazer au début des années 1960.

Par la suite, il a joué dans plusieurs films de la décennie, comme Laurence d’Arabie, La Lame écarlate, La sorcellerie, et Le secret de l’île de sang. Cependant, son rôle dans Laurence d’Arabie était mineur, car il jouait un journaliste aux funérailles de Lawrence. Hedley s’était finalement fait un nom comme quelqu’un qui dépeint le mieux les personnages militaires. Dans la production télévisée de Colditz, il a joué le lieutenant-colonel Preston et son interprétation était l’incarnation de la « lèvre supérieure raide britannique ». Il a également eu un rôle relativement mineur dans l’épopée de guerre américaine Le jour le plus long, où il a joué aux côtés de piliers comme John Wayne, Robert Ryan et Richard Burton.

Cependant, Hedley est peut-être mieux connu pour son rôle dans le film Bond de 1981. Rien que pour vos yeux. Il a joué le rôle de Sir Timothy Havelock, un archéologue de la Marine britannique qui a été embauché par les services secrets britanniques pour localiser l’épave du navire espion, le St. Georges. Le personnage était aussi le père de Melina Havelock (interprétée par Carole Bouquet), la « Bond girl » du film. Fait intéressant, Hedley a également exprimé le perroquet qui accompagnait Sir Havelock.





Jack Hedley a continué à faire des apparitions régulières dans de nombreuses émissions au cours des années 1980 et 90, y compris Seulement des imbéciles et des chevaux, ‘Allo’ Allo, et Dalziel et Pascoe. Sa dernière apparition à l’écran était dans la mini-série télévisée italienne intitulée St.Paul, où il jouait un prêtre.





