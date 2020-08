Pour une mousse de lait parfaite: la nouvelle machine à café de Miele à l’IFA 2020

Lors de l’IFA 2020 à Berlin en septembre, Miele présentera une nouvelle machine à café entièrement automatique appelée CM6 MilkPerfection. Le nom «MilkPerfection» dit tout pour l’appareil: il doit surtout pouvoir préparer des boissons avec du lait et une attention particulière est portée à la mousse de lait.

Miele équipe le CM6 MilkPerfection d’un procédé dit double venturi, rapporte le fabricant. Cela double la quantité de vapeur ajoutée lors du moussage du lait, de sorte que la température augmente et que la texture de la mousse devient particulièrement crémeuse. La machine à café entièrement automatique prépare 18 boissons différentes, y compris l’espresso macchiato, le plat blanc et plusieurs types de thé. L’utilisateur doit être en mesure d’ajuster spontanément la quantité d’eau et de mousse de lait pendant la préparation.

Différents modes et un nettoyage pratique

L’utilisateur peut choisir entre quatre modes prédéfinis, par exemple le mode éco-économie d’énergie ou le mode latte très rapide. De plus, selon le modèle, quatre ou huit profils d’utilisateurs individuels peuvent être créés dans lesquels la quantité de mouture et d’eau ainsi que la pré-infusion peuvent être spécifiées.

Lors du rinçage des conduites, Miele utilise un double tuyau pour que la conduite de lait puisse être nettoyée sans avoir à la brancher. Le premier tuyau relie le réservoir à lait à la machine à café entièrement automatique, le second transporte l’eau de rinçage.

Peut être contrôlé avec l’application de téléphone mobile

La machine à café entièrement automatique peut être utilisée à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette. L’état de nettoyage actuel peut être consulté via l’application Miele, les boissons peuvent être démarrées à distance et de nouveaux grains de café peuvent être commandés. L’appareil peut également être contrôlé par commande vocale via Amazon Alexa.

Le CM6 MilkPerfection sera disponible à partir de septembre dans trois variantes de modèles différentes au prix de 1120,04 euros. Vous avez le choix entre sept couleurs, dont le blanc, le noir, le métal ou le gris.