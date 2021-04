Pour un bain de soleil sans soucis: ces applications d’indice UV vous protègent

Les températures montent et tout pousse à l’extérieur. Mais attention: le soleil printanier a déjà beaucoup de puissance. En plus des vêtements et de la crème, les applications anti-coups de soleil aident à vous protéger des brûlures douloureuses et malsaines. Nous présentons deux applications gratuites d’indice UV contre les coups de soleil.

Solarize: minuterie de bronzage

Grâce à la fonction de minuterie, l’application Solarize vous avertit d’une exposition excessive au soleil.



Image: © Tabero / Google Playstore 2018



Souhaitez-vous une application de coup de soleil qui vous avertit automatiquement lorsque vous avez épuisé le temps d’ensoleillement recommandé? L’application Solarize: Tanning Timer fait exactement cela. Une fois que vous avez spécifié votre type de peau et le facteur de protection solaire de la crème solaire que vous utilisez, l’application démarre une minuterie qui émet une alarme dès que votre temps de bronzage est écoulé.

À propos, si vous entrez entre les deux, vous pouvez simplement mettre la minuterie en pause. Vous n’avez donc pas besoin de raccourcir inutilement votre bain de soleil.

Disponible pour: Android

Android Prix: libre

UVLens – Prédiction de l’indice UV

Grâce à un widget, vous pouvez voir la valeur UV actuelle et votre risque personnel de coup de soleil directement sur l’écran de verrouillage de votre smartphone.



Image: © iTunes / Spark 64 Ltd 2018



Dans quelle mesure serait-il pratique d’avoir un calculateur de risque de coup de soleil personnel sur votre smartphone? L’application UVLens – UV Index Prediction vous aide à déterminer votre propre type de peau et calcule pour vous à l’avance exactement quand le risque de coup de soleil augmente.

Grâce à une prévision de l’indice UV, vous pouvez également planifier exactement quand il est préférable de vous allonger au soleil. L’application vous rappelle également le re-crémage et le départ en temps opportun dans la zone ombragée.