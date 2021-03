Pour toute l’humanité Saison 2: Le drame spatial d’Apple s’approche de redresser le navire.

For All Mankind »est peut-être l’émission de télévision la plus déconcertante de tous les temps. Cela est en partie dû à un changement d’heure dans la saison 2, alors que cet aperçu d’une histoire alternative à une course spatiale sans fin saute aux années 1980. Beaucoup de choses ont changé, mais une quantité remarquable est restée relativement inchangée.

Mais la nouvelle chronologie n’est pas la seule source de Dans les salles de prise de décision du Johnson Space Center et des maisons à distance de conduite, la série la plus ambitieuse d’Apple TV + dans sa toute nouvelle bibliothèque d’originaux oscille entre la saga d’exploration lunaire lyrique et la famille à petite échelle. drame.

Les deux sont nécessaires pour que le spectacle fonctionne correctement. Sans une interprétation de ce qui fait que les astronautes fictifs se rendent dans le cratère Shackleton de la lune, les vues panoramiques sont relativement inertes. À moins que le spectacle ne puisse donner suite à toute cette préparation, les luttes pour le pouvoir des entreprises à Houston ne sont que des réunions de conseil organisées.

Et sur le dos d’énormes fusées d’appoint, il n’est pas irréaliste de s’attendre à ce qu’un conte spatial vise au moins une certaine complexité émotionnelle. Lorsqu’on lui donne la possibilité de laisser un moment charnière se dérouler avec une compréhension attentive du poids émotionnel ou de le noyer dans une chute d’aiguille AC / DC étonnamment évidente, «For All Mankind» préfère ce dernier.

Il y a des moments de pure brillance où le spectacle laisse la merveille et la majesté de ces activités de l’ère spatiale se dérouler sans mélange. Trop souvent, cependant, les interactions de l’intrigue de la saison 2 sont livrées comme des coups de marteau, conçues pour frapper le spectateur avec des idées de remords, d’intention et de sacrifice de telle sorte que personne ne puisse les manquer.

C’est une tâche herculéenne de donner à tous ces acteurs du plus grand programme spatial une complexité émotionnelle suffisante tout en ayant le temps de gérer toutes les autres parties mobiles explicatives avec un si grand ensemble.

La saison 2 de «For All Mankind» tente délibérément de rompre avec le statu quo, malgré le fait que la série ait passé la majeure partie de sa première saison à marcher sur l’eau alors que les différentes parties de sa chronologie se mettent en place.

Voir les ramifications de cette tension extérieure jouer est définitivement un signe que «For All Mankind» peut vraiment bouger quand il le veut – John Marshall Jones en tant qu’ambassadeur officiel de la sécurité à Houston est un véritable point culminant parmi les ajouts de la saison 2 – et c’est certainement un signe que le spectacle peut vraiment bouger quand il le souhaite.

