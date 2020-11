"Pour toute l’humanité" entre dans le deuxième tour sur Apple TV + en février

Bonne nouvelle d’Apple TV +: la deuxième saison de « For All Mankind » a enfin une date de lancement. En février, il devrait retourner dans l’espace. Les États-Unis ne veulent pas encore abandonner la compétition pour la lune.

L’heure est venue le 19 février 2021: comme on peut le lire sur la chaîne Twitter officielle de « For All Mankind », la saison 2 de la série débutera sur Apple TV + ce jour-là. «Préparez-vous pour une nouvelle ère», les nouveaux épisodes sont annoncés.

La saison 2 arrive un peu plus d’un an après la première saison

Il n’y aura donc pas de retards trop longs. La première saison a commencé parallèlement au lancement d’Apple TV + et une deuxième saison a été commandée à l’avance. Cependant, comme pour de nombreuses autres productions, le tournage a dû être interrompu en raison de la pandémie corona. Après tout: à l’exception de deux épisodes, le tournage des épisodes restants était déjà terminé. En août, les travaux de la saison 2 pourraient reprendre.

USA vs. URSS

Dans « For All Mankind », un autre résultat de la course au premier homme sur la lune se joue. Au lieu des États-Unis, c’est l’Union soviétique qui a fait la course dans la série. Le différend entre les deux puissances ne se déroule pas seulement sur terre, mais aussi sur la lune, comme le suggérait le premier trailer de la deuxième saison.