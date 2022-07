Pour tous ceux qui possèdent une PS4 ou une PS5, le meilleur épisode d’Ubisoft dans la vénérable franchise Assassin’s Creed est maintenant disponible en téléchargement

Une mise à jour importante arrive sur PlayStation Plus le 19 juillet, lorsque de nombreux nouveaux jeux seront ajoutés aux niveaux PS Plus Extra et Premium.

Cela contient Stray, qui est sorti le premier jour, ainsi qu’un certain nombre de jeux précédents. La mise à jour PS Plus du 19 juillet devrait surtout ravir les fans de la série Assassin’s Creed d’Ubisoft puisque cinq nouveaux jeux AC seront ajoutés à l’abonnement mensuel.

Le 19 juillet, les membres PlayStation Plus auront accès à cinq jeux de la célèbre série Assassin’s Creed d’Ubisoft.

Cela inclut la collection de trois jeux Assassin’s Creed : The Ezio Collection ; ainsi, le 19 juillet, il y aura en fait sept titres Assassin’s Creed ajoutés à PS Plus Extra.

Mieux encore, le gameplay a été modifié ; il y avait maintenant plus d’activités pour vous occuper que de simples missions de meurtre, aller chercher des tâches et aller ici, faire ce sauvetage.

Pas du tout. Black Flag a pris une grande satisfaction à démontrer à quel point il est amusant d’aller à l’eau et de se battre avec des corsaires et des bandits, enfonçant leurs navires dans les profondeurs salées et en volant leurs richesses pour vous-même.

Sans navire, vous ne seriez pas un pirate. Il a démontré que détruire un fort et piller ses richesses sur une île regorgeant de défenses est en fait divertissant et vous fait vous sentir le plus réussi de tous les loups de mer salés du pays.

Avec votre équipage, vous pourriez attaquer un fort maritime tout en agissant comme un berserker au large des côtes, combinant combat et tir dans une tempête d’acier et menant à devenir le tristement célèbre pirate.

La décision de Black Flag d’ignorer principalement les pirates fictifs et de tracer sa propre voie avec des représentations plus précises et véridiques de l’époque est peut-être sa plus grande force.

Black Flag met son cœur sur sa pochette en croûte de sel et livre avec audace une histoire terrible sur les habitants d’un lieu et d’une époque que l’histoire a constamment et continuellement traités avec injustice. Je ne donnerai rien ici pour ceux d’entre vous qui n’y ont pas joué.