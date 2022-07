Pour The Racing Simulator, Gran Turismo 7 de Polyphony Digital et Sony, une nouvelle mise à jour, 1.18, a été publiée

Cette mise à jour corrige un certain nombre de bugs et d’autres erreurs de jeu. Le patch est provisoire, il n’offre donc aucun nouveau contenu aux joueurs.

La mise à jour corrige un problème qui empêchait certains joueurs de charger des sauvegardes de jeu depuis le cloud sur des consoles qui n’avaient pas encore de sauvegardes Gran Turismo 7.

Le correctif corrige également un certain nombre d’autres bogues, notamment des problèmes de modification des paramètres du véhicule, de lecture de musique, des modes GT Auto, Café et Circuit Experience et des commandes au volant Logitech G923.

La sortie de la dernière mise à jour majeure de Gran Turismo 7 a eu lieu le 23 juin. Ensuite, les créateurs ont ajouté trois nouvelles voitures au jeu : Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98, Suzuki Vision Gran Turismo (Version Gr.3) et Ford Roadster 1932.

Dans un billet précédent, Le simulateur de course Gran Turismo 7 du Polyphonie Numérique l’équipe a reçu la mise à jour 1.17. Comme dans le cas de la dernière mise à jour, 1.15, les développeurs ont ravi les fans avec un ensemble décent de nouveau contenu.

Trois nouveaux véhicules ont été ajoutés à la liste des véhicules existants : la Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98 (elle revient dans la série pour la première fois en une décennie), la Suzuki Vision Gran Turismo (version Gr.3) et la 1932 Ford Roadster.

De plus, les auteurs ont ajouté au jeu la piste internationale Watkins Glen International (The Watkins Glen International), située dans l’État de New York.

La première moitié de la piste se compose de sections et de virages rapides, tandis que la seconde moitié laisse place à des virages plus serrés et plus techniques.

Collection Toyota 86 : débloquée au niveau 20 du collectionneur ; Collection Honda Type R : débloquée au niveau 20 du collectionneur ; Collection de moteurs rotatifs : débloqué au niveau de collectionneur 32. Gran Turismo 7 est disponible sur les consoles PS5 et PS4.