Pour Steven Spielberg, The Squid Game a changé l’industrie

in

Netflix

Le directeur a été présenté à la PGA comme une raison de ce qui a été fait en West Side Story et en a profité pour parler du phénomène Netflix. Il est l’un des favoris pour remporter l’Oscar le 27 mars.

© GettySpielberg aux Directors Guild Awards.

Il y a quelques mois, le jeu du calmar c’était le sentiment de Netflix, au point d’obliger la plateforme à changer sa façon de mesurer ses métriques. C’est que, du simple fait de voir quelques minutes d’une production, l’entreprise la comptabilisait déjà comme une vue et cela positionnait cette production au-dessus d’autres réservoirs tels que Bridgerton, avec 142 millions de comptes uniques qui ont regardé le drame coréen. Cependant, quand on parle d’heures jouées, la série de Phoebe Dynevor et Rege-Jean Page est remonté au sommet.

Mais ce n’était pas le seul changement que la série sud-coréenne apportait à l’industrie, et celui chargé de le mettre en avant était un spécialiste. Steven Spielbergconsidéré comme le père des blockbusters grâce à des productions telles que Requin et parc jurassique, est un mot plus qu’autorisé pour parler de l’état du marché. Au milieu de les PGAles récompenses qui récompensent les producteurs de Hollywooda donné son avis sur le phénomène de le jeu du calmar.

« le jeu du calmar est venu et a complètement changé les mathématiques pour nous »assuré Spielbergqui a également pris sur lui de remercier personnellement Le PDG de Netflix, Ted Sarandosqui faisait partie du public présent. « Il y a longtemps, ce sont les stars nationales qui amenaient le public au cinéma. Aujourd’hui, c’est intéressant : des inconnus peuvent jouer dans toute une mini-série, ils peuvent être dans un film. »a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, le cinéaste derrière West Side Story Il a souligné qu’il y a encore une part importante apportée par des personnalités mondialement reconnues. « Ils ont besoin d’un point d’ancrage »a continué Spielbergqui a expliqué plus tard que si vous prenez une étoile connue des gens, « Vous pouvez l’entourer de visages moins connus » pour réussir sur grand écran.

Le changement d’ère, commencé par Netflix

Ce qu’il a dit Spielberg Il a été discuté pendant des années. Ce qu’on appelle l’âge d’or de la télévision, qui est venu avec des émissions comme Les Sopranos, Des hommes fous et Breaking Bad, a été boosté en termes de production grâce aux plateformes. Avant, le prestige était au cinéma et il était impossible de voir un personnage comme Arnold Schwarzenegger, par exemple, en vedette dans une série. Désormais, avec la portée des plateformes, bien supérieure aux salles de cinéma, des personnalités telles que Julia Robert (avec retour à la maison) ou Nicole Kidman (De gros petits mensonges, La défaite) n’ont plus autant de problèmes pour signer un contrat pour faire une série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂