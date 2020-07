Pour ses 10 ans, Sony vous offre 10€ sur le PSN, voici comment en profiter !

Dell OptiPlex 5070 - SFF - Core i7 9700 / 3 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - graveur de DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - BTS - avec 3 ans de base sur site

Élégant et flexiblePuissance et productivité accruesConnectivité fiableSécurité assurée Élégant et flexible Idéal pour les bureaux financiers ou gouvernementaux, l'ordinateur de bureau OptiPlex 5070 offre des fonctionnalités complètes dans une conception intelligente qui élimine les obstacles et vous permet