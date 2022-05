Pour quelles raisons est-il important de créer un album photo de famille

Pouvoir ressortir des vieux souvenirs à travers des photos, fait partie d’une des fiertés des parents. Lors d’un diner en famille, il n’est pas rare que certains membres souhaitent se remémorer des bons moments en consultant des albums photos.

Les raisons de faire des albums photos

Plusieurs raisons incitent à garder des traces en papier de moments vécus seul ou avec des proches.

Gardez une trace de vos vies

L’album photo permet de garder une trace de votre vie, mais également de se rappeler des moments vécus. Cela permettra de pouvoir échanger avec le reste de votre famille et vos amis. Vous aurez l’occasion de reparler de certaines anecdotes avec joie et d’être un peu nostalgique.

De plus, il y a des fêtes ou évènements que vous ne voudrez jamais oublier qui vont marquer une époque et qui servent potentiellement pour la postérité. La photo imprimée se conserve pour toujours. Ainsi, elle pourra servir de mémoire.

Montrez à vos enfants leur histoire

L’album photo est par ailleurs un bon moyen de montrer à vos enfants leur histoire et d’où ils viennent. Cela peut passer par les moments avant son arrivée, jusqu’à la grossesse et tout au long de sa croissance. Cela lui permettra de lui montrer également les moments forts, immortaliser pendant son enfance, par exemple, le jour de sa naissance, ses premiers pas ou encore ses anniversaires, etc.

En plus de cela, on oublie souvent les anecdotes liées à notre enfance des photos peuvent raviver des souvenirs.

Laissez un patrimoine familial

En effet, l’album photo permet de garder également un héritage familial. Vous-même avez pu hériter de certaines photos et albums de famille. C’est pourquoi il est important que vous puissiez, vous aussi, léguer un patrimoine familial. Ce sera l’occasion de montrer à vos enfants et petits enfants d’où vous venez. Ces derniers auront, eux aussi, l’occasion de transmettre ce ou ces livres familiaux.

Faites un tri dans vos photos

En créant des livres photos personnalisés vous faites du tri dans vos photos et vous pouvez les avoir en version papier. Ainsi, pour chaque étape importante ou évènements de la vie, vous avez un livre où toutes les photos de ces moments sont regroupées. Vous pourrez ainsi faire de la place sur vos appareils connectés en sachant que vous avez une version papier. Sur internet, vous avez l’occasion de créer en quelques clics de super livres photos personnalisés qui retraceront tous vos précieux souvenirs.

Vous pouvez également opter pour un livre photo qui se démarquera des autres.

Créez un album photo personnalisé

Comme cités précédemment, il y a plusieurs raisons de créer des albums photos. Vous avez l’occasion de créer des livres photos personnalisés en très peu de temps en ligne. Dernièrement, vous pouvez également opter pour faire un album photos 3D.

Le livre photo 3D de FlexiLivre

FlexiLivre vous permet de revivre vos précieux souvenirs dans une perspective plus que réelle. En effet, le site vous propose la création d’un livre photo où vous aurez l’occasion de voir ces dernières en 3D. Il vous suffira d’enfiler des lunettes 3D et vous pourrez redécouvrir les moments de vie avec émotion.

Vous avez la possibilité de créer ce livre souvenir en quelques clics sur le site internet de FlexiLivre. Vous pourrez choisir entre trois formats possible et des couvertures différentes. Prenez soin de choisir des photos de bonne qualité pour que le rendu soit encore plus efficace. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez importer vos photos, les placer et le tour est joué. Passez votre commande et vous pourrez la recevoir 48 h après.

Si vous devez faire un cadeau vous pouvez ajouter à votre commande un coffret cadeau que vous pourrez recycler.

Pourquoi choisir l’entreprise FlexiLivre ?

FlexiLivre est une entreprise fondée depuis 2013 et qui accompagne ses clients dans la création d’albums photos. Cette dernière se veut être au plus proche de ses clients en proposant un service client de qualité. Elle est également dans une démarche de respect de l’environnement en se procurant du papier issu d’imprimerie du label “Imprim’vert”. Par ailleurs, les livres sont fabriqués et imprimés en France. Elle soutient également des projets qui préservent l’environnement et la biodiversité.