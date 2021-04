Pour mémoire ‘- Spotify

L’Afrique est l’un des marchés de la musique à la croissance la plus rapide au monde, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère la richesse de la région en nouveaux genres et sons. Plus tôt cette année, nous annoncé l’expansion de Spotify dans plus de 80 nouveaux marchés internationaux, dont 39 marchés à travers l’Afrique subsaharienne.

Donc dans le dernier épisode de notre podcast Spotify: pour mémoire, nous concentrons nos regards sur l’immense talent de la région. De Pretoria à Nairobi, nous explorons les rythmes distinctifs qui sortent de ces villes et prennent le monde d’assaut. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans l’épisode de cette semaine:

Burna Boy , qui a récemment remporté un Grammy Award du meilleur album musical mondial pour Deux fois plus haut , parle des talents venant d’Afrique.

Superstar Afrobeat DaVido rejoint le podcast pour discuter des divers styles musicaux du Nigéria et de ce que c’est que de collaborer avec les meilleurs artistes américains comme Nicki Manaj .

Spotify RADAR artiste Focalistic plonge dans le son contagieux de Amapiano , la version sud-africaine unique de la house music.

Phénomène kenyan Blinky Bill met en lumière l’esprit musical éclectique de Nairobi.

Auteur-compositeur-interprète et artiste Spotify RADAR Tems nous donne un avant-goût de «alté» (un terme pour les rythmes alternatifs du Nigeria) avec ses rythmes émouvants et spirituels.

Tout au long de l’épisode, le responsable de la musique pour l’Afrique subsaharienne de Spotify, Phiona Okumu, partage un aperçu des rythmes de la région. Elle nous présente également certaines des données que nous avons vues depuis notre expansion dans d’autres pays du continent. Sur le podcast, découvrez quels artistes occupent les premières places dans des pays comme le Nigéria, le Kenya et le Ghana.

Écoutez «Afropop to Amapiano: la musique africaine s’enflamme».