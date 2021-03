Pour mémoire ‘- Spotify

Chez Spotify, nous pensons que les artistes méritent d’être clairs en ce qui concerne l’économie du streaming musical. C’est pourquoi la semaine dernière nous avons dévoilé Fort et clair, un nouveau microsite qui décompose les acteurs et les processus impliqués dans le système de redevances.

Les artistes veulent avoir la possibilité de vivre de leur travail. Nous voulons cela aussi: bien que plus d’artistes que jamais réussissent grâce au streaming, nous sommes loin d’avoir terminé et nous continuerons à faire grandir l’industrie. Au fur et à mesure que nous progressons, le site Loud & Clear démystifie la façon dont le l’argent coule tout en partageant plus de contexte en ce qui concerne les numéros de streaming et comment ils se cumulent sur Spotify en 2020.

Dans l’épisode de notre podcast de cette semaine, Spotify: pour mémoire, nous continuons la conversation sur l’économie du streaming et Loud & Clear.

Notre premier invité est Sammy Andrews, PDG de Deviate Digital et membre du conseil d’administration du Music Managers Forum (MMF) au Royaume-Uni, qui discute de la réaction de l’industrie à Loud & Clear et de ce qu’elle pense que nous devrions aller à partir d’ici.

Nous parlons aussi avec Charlie Hellman, Head of Marketplace de Spotify, qui fournit plus de contexte sur Loud and Clear et explique comment plus d’artistes que jamais réussissent dans l’industrie de la musique.

Écoutez «Fort et clair: une nouvelle conversation sur la diffusion de musique en continu».