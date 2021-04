Pour mémoire ‘pour discuter des performances du premier trimestre – Spotify

Les premiers mois de 2021 se sont avérés être occupés chez Spotify. Nous avons organisé notre événement virtuel Diffuser sur, lancée en 86 nouveaux marchés dans le monde entier, et a acquis l’application audio en direct Vestiaire. Donc, dans l’épisode le plus récent de Spotify: pour mémoire, Responsable de la communication mondiale Dustee Jenkins, PDG Daniel Ek, et CFO Paul Vogel s’est assis pour réfléchir au rythme incessant d’innovation de Spotify dans le domaine de l’audio en plongeant dans notre rapport trimestriel sur les résultats.

Le trio couvre une explosion de croissance en Amérique latine, les meilleurs genres au Pakistan et pourquoi ils sont enthousiasmés par l’opportunité de l’audio en direct. L’épisode retrace également les grands moments culturels des derniers mois, notamment Olivia Rodrigo runaway frappé «Permis de conduire», le nombre de listes de lecture de vaccins, et de nouveaux podcasts notables, de Caso 63 à Renégats.

De plus, pour la première fois, Daniel révèle le nom de l’application Locker Room repensée.

