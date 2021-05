Pour mémoire ‘explore l’art – et la science – des berceuses – Spotify

Qu’est-ce qu’une berceuse qui pousse doucement un nouveau-né capricieux ou un bambin turbulent dans un sommeil? Sur le dernier épisode de notre podcast, Spotify: pour mémoire, nous avons pour mission de le découvrir.

Playlists de sommeil sur Spotify attirent des millions d’abonnés, et certains des meilleurs listes de lecture de berceuse ont des centaines de milliers d’auditeurs. En fait, il y a près de 1,5 million de listes de lecture sur Spotify contenant une berceuse.

Alors, comment créer la berceuse parfaite? Dans l’épisode, écoutez comment les artistes suédois Mapei et Tombouctou s’associer avec un producteur lauréat d’un Grammy Award Pontus Winnberg et expert du sommeil Helena Kubicek Boye pour combiner musique et science pour une mélodie parfaite. Dans notre épisode, nous constatons qu’il y a quatre étapes clés.