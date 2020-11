Pour l’instant, au Royaume-Uni. BMW et Mini commencent à abandonner les moteurs diesel

Avec les restrictions sur les carburants fossiles de plus en plus prononcées et de nombreux marchés fixant même des délais pour la fin de la commercialisation des moteurs à combustion, BMW rejoint désormais les marques qui ont décidé de mettre fin au Diesel dans leur offre, le commencer par le Royaume-Uni.

A l’heure où, poussés par des décisions politiques, les consommateurs britanniques continuent d’abandonner les véhicules diesel, craignant l’annonce déjà faite que le Royaume-Uni interdira les moteurs à combustion à partir de 2030, BMW vient de confirmer , dans un communiqué adressé à la société britannique Autocar, qui, des modèles tels que la Série 2, Coupé et Cabriolet, sont désormais disponibles, uniquement et uniquement avec des moteurs à essence.

Selon le même communiqué de presse, ces versions ne seront donc présentes sur le marché britannique qu’avec le trois cylindres de 1,5 litre commercialement connu sous le nom de 218i, et avec le six cylindres de 3,0 litres qui anime le M240i.

Décision de BMW d’éliminer les versions diesel du catalogue Série 2 du fait que la marque comprend que l’investissement nécessaire pour faire évoluer ces moteurs afin de répondre aux exigences de la future norme Euro 6d , n’est plus justifiée. D’autant plus, quand, à l’horizon, se profile la décision d’interdire la vente de moteurs à combustion.

De plus, la décision de la marque allemande ne concerne pas seulement les modèles BMW, mais aussi les propositions d’une autre marque du groupe, Mini. Le fabricant a également décidé de ne plus accepter de commandes pour le Mini Countryman Cooper D.

Soit dit en passant et contribuant à justifier cette décision, le fait que les commandes de moteurs diesel diminuent se fait jour.

Rappelons que, même au niveau européen, BMW a décidé de mettre fin à la production des versions haut de gamme des SUV X5, X6 et X7, le M50d. Six cylindres quad-turbo délivrant 400 ch et 760 Nm de couple, que, selon certaines rumeurs, la marque a décidé de laisser tomber, également en raison des coûts résultant de sa complexité.

