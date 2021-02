Pour les végétariens, un plat pour chaque signe

Le temps passait où les gens ne pensaient pas tellement à l’environnement d’une manière plus consciente. Une bonne partie de la population mondiale adhère au végétarisme, c’est-à-dire à l’arrêt de la consommation de viande d’origine animale. Lorsque nous disons «bonne partie», nous voulons dire que chaque jour qui passe, de nombreuses personnes adhèrent à ce style de vie. Être végétarien, c’est bien plus que ne pas manger de viande, mais penser à d’innombrables facteurs qui profitent au monde dans son ensemble.

Une enquête réalisée par Ibope en 2019 indique que rien qu’au Brésil, il y a environ 29 millions de végétariens. C’est un nombre très important, n’est-ce pas? Mais la motivation d’un tel choix va bien au-delà de la simple décision de ne pas manger plus de viande. Le végétarisme défend la vie des animaux en premier lieu, mais souligne en même temps l’impact négatif de la consommation de viande sur le monde et aussi sur la santé des êtres humains, c’est-à-dire que les gens deviennent végétariens par amour pour les êtres vivants, car l’amour de la planète et l’amour du corps lui-même.

Pour rendre ce sujet encore plus intéressant, allons-nous lier le végétarisme au zodiaque? Aujourd’hui, nous allons vous dire quel est le plat végétarien pour chaque signe et également enseigner les recettes de chacun. Continuez à lire et admirez-vous.

Bélier – Burger aux lentilles

Les Aryens sont énergiques et sont souvent fans d’activité physique. L’impulsivité aryenne les rend toujours actifs et alertes, de sorte qu’ils brûlent généralement beaucoup de calories facilement – c’est-à-dire qu’ils préfèrent les plats plus lourds qui favorisent la satiété. La meilleure option pour les natifs du Bélier est à coup sûr un gros hamburger aux lentilles avec beaucoup de fromage et, si possible, des frites! Découvrez la recette:

Ingrédients: 2 tasses de grains de lentilles cuites, 1 gousse d’ail, 1 oignon haché, 6 cuillères à soupe de chapelure, 1 carotte hachée, sel au goût et épices de votre choix.

Mode préparation: faire sauter l’ail, l’oignon haché et la carotte. Ajoutez ensuite tous les ingrédients dans un robot. Dès que le mélange est homogène, façonnez la pâte en forme de hamburger et faites-les dans une poêle jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées (vous pouvez aussi les mettre au four). Une fois que vous avez terminé, préparez un hamburger à partir des ingrédients que vous préférez. Remarque: le fromage peut être déposé sur le steak de lentilles lorsqu’il est encore dans la poêle.

Taureau – Hashbrown

Les mangeurs de zodiaque adorent manger. Les Taureaux ne perdent pas de temps quand il s’agit d’une collation et adorent même préparer leur propre nourriture. Ils apprécient la présentation des plats, l’abondance et n’aiment pas partager la nourriture avec qui que ce soit. C’est pourquoi le plat végétarien du Taureau est un délicieux hashbrown. La pomme de terre, qui est l’ingrédient principal de ce plat, est généralement la nourriture que les natifs du Taureau consomment le plus. Appelez ensuite la recette:

Ingrédients: 3 grosses pommes de terre, pelées et râpées, oignon et ail en poudre, sel au goût, 200 g de fromage haché et 3 cuillères à soupe de farine.

Mode préparation: placez les pommes de terre dans un récipient avec de l’eau pour éliminer tout l’amidon. Puis pressez-les sur un chiffon propre jusqu’à ce qu’ils soient secs. Faites ensuite revenir quelques pommes de terre dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, assaisonnement et sel. Laissez cuire 10 minutes. Retirer du feu, remettre la pomme de terre dans un récipient, ajouter la farine et le fromage haché. Façonnez le mélange dans la forme que vous préférez, remettez-le dans la casserole, laissez-le brunir et prêt, mangez-le.

Gemini – Pizza Margherita à la poêle

La plupart des enceintes Zodiac aiment être entourées d’amis. Ils parlent, parlent, aiment communiquer et parfois même trop parler. Les Gémeaux sont également fans de l’heure du goûter (pas autant que les Taureaux) et ont tendance à opter pour des repas plus faciles et plus rapides à préparer, en particulier ceux qui peuvent être partagés avec la foule. C’est pourquoi la pizza margherita à la poêle est l’option idéale pour les natifs des Gémeaux.

Ingrédients: 2 tasses de farine, 1 cuillère à soupe de beurre, 1 tasse de lait chaud, sel au goût, 200 g de fromage, 1 bouquet de basilic, sauce tomate et tranches de tomate.

Mode préparation: mélanger la farine, le beurre, le lait et le sel dans un récipient, jusqu’à ce qu’il devienne une masse homogène. Séparez la pâte en quatre boules et placez-les une à la fois dans le moule. Lorsqu’elles sont cuites, toujours dans la poêle, assemblez votre pizza. Suivez cet ordre: ajoutez la sauce, le fromage, les tomates et les feuilles de basilic. Si possible, couvrez un peu la poêle pour que le fromage fonde et c’est tout.

Cancer – Crème de fraise

Les cancéreux sont sensibles et sentimentaux, c’est pourquoi ils aiment les aliments qui font référence à l’enfance ou à la famille. Pour ces raisons, une crème à la fraise est l’option végétarienne parfaite pour eux. Les natifs du cancer aiment étreindre les aliments et la crème chaude accompagnés de pain grillé à la fin de la nuit est pratiquement le paradis pour eux.

Ingrédients: 1/2 fraise cuite et écrasée, 200 ml de crème sure, sel au goût et épices de votre choix.

Mode préparation: mettez tous les ingrédients dans un robot ou un mixeur et ajoutez un peu d’eau (environ 100 ml). Battre jusqu’à consistance crémeuse et servir.

Leão – Pâtes avec sauce au fromage

Les plus glamour du Zodiac, qui aiment attirer l’attention, sont un peu plus raffinés en matière de nourriture. Ils préfèrent les plats qui ont un look plus étonnant et aiment même ceux qui sont traditionnels d’une culture spécifique. C’est pourquoi l’option végétarienne qui convient le mieux au menu Leonino est un beau plat de pâtes avec sauce au fromage. La recette est super simple, tu vois?

Ingrédients: pâtes prêtes à l’emploi de votre choix, 400 g de différents fromages de votre choix, 200 ml de crème, 100 ml de lait et sel au goût.

Mode préparation: faites cuire la pâte séparément. Dans une casserole, ajoutez tous les autres ingrédients. Porter à ébullition et transformer en une consistance de sauce et le tour est joué. Il suffit de servir les pâtes avec cette sauce délicieuse et pratique.

Vierge – Salade aux grains

Les Virginiens sont organisés et on peut même dire qu’ils possèdent l’organisme le plus sensible du zodiaque. Ils préfèrent généralement manger des aliments plus légers et plus naturels. Ils pensent toujours à la santé. Quand il s’agit de végétarisme, ils opteront toujours pour une salade pleine de céréales nutritives. Voici un conseil simple:

Ingrédients (ici les quantités sont préférées): tomates cerises, laitue romaine, carottes râpées, chou râpé, menthe, graines de chia, cacahuètes concassées et sel au goût.

Mode préparation: vous pouvez préparer la salade comme vous le souhaitez. N’oubliez pas de laver vos légumes et assaisonnez-les avec de l’huile d’olive extra vierge!

Balance – Sandwich naturel

Les librans sont généralement un peu indécis au moment de manger, mais ils apprécient toujours l’aspect du plat (tout comme les leos), mais ils sont un peu plus sophistiqués que la normale et choisissent toujours des options colorées et éblouissantes. Vous connaissez ces très gros sandwichs, pleins de couleurs et de saveurs? Ils sont l’option végétarienne des indigènes de la Balance.

Ingrédients: deux tranches de pain complet, fromage au choix, caillé, feuilles de laitue, carotte râpée, concombre mariné, œufs de caille et assaisonnement au goût.

Mode préparation: il suffit d’assembler votre sandwich – vous pouvez même en publier une photo sur les réseaux sociaux.

Scorpion – Oignon cuit avec du fromage

Les scorpions aiment les saveurs intenses et choisissent souvent des plats que personne d’autre ne choisirait dans un restaurant. Qui commanderait un oignon avec du fromage? Oui, un natif du Scorpion. En plus de l’épice et de la douceur de l’oignon, le fromage ajoute une touche spéciale de saveur que les Scorpions adorent. Ils aiment les différents aliments et les nouvelles expériences gastronomiques. Découvrez la recette:

Ingrédients: 2 oignons coupés en six, 50 g de ricotta broyée, 50 g de gorgonzola en dés, 1 cuillère à soupe de persil, sel et huile d’olive au goût.

Mode préparation: assaisonnez les oignons avec du sel, de l’huile et tout ce que vous voulez. Ensuite, placez-les sur une plaque à pâtisserie et mettez-les au four jusqu’à ce qu’elles soient dorées (environ 30 minutes). Ensuite, retirez-les et placez dans une casserole les oignons et les fromages. Cuire à feu moyen pendant quatre minutes et servir avec le persil sur le dessus.

Sagittaire – Crêpioca au chocolat

Les plus vifs du Zodiac adorent mélanger le sucré et le salé. Amusés et farceurs, ils aiment le mélange des saveurs et sont à peine réglés quant à la nourriture. Transformez n’importe quelle recette saine en bombe calorique. C’est pourquoi la crêpe au chocolat est la variante végétarienne des crêpes normales que le Sagittaire aime tant.

Ingrédients: 1 œuf, 2 cuillères à soupe de gomme de tapioca, une pincée de sel et de chocolat au goût.

Mode préparation: dans un récipient, mélanger le tapioca, l’œuf et une pincée de sel. Graisser une poêle avec un peu d’huile ou de beurre. Quand il fait très chaud, ajoutez le mélange. Veillez à ne pas brûler et retournez la crépioca si nécessaire. Ajoutez le chocolat et fermez-le en deux. Laisser reposer environ une minute jusqu’à ce qu’il fonde et que vous ayez terminé.

Capricorne – Omelette

Les plus traditionnels du Zodiac n’aiment pas beaucoup la folie gastronomique. Bien sûr, ils aiment bien manger; mais, si vous pouvez choisir un plat plus traditionnel, vous choisirez certainement. Extrêmement dévoués à tout ce qu’ils font professionnellement, les Capricornes n’aiment pas passer beaucoup de temps dans la cuisine. Lors du choix d’un plat végétarien, les omelettes sont leur premier choix.

Ingrédients: 3 œufs, 1 cuillère de caillé et sel au goût.

Mode préparation: dans un plat ou en réfractaire, battre tous les ingrédients à la fourchette jusqu’à ce qu’ils soient mélangés. Faites chauffer une poêle, ajoutez un filet d’huile d’olive et quand il est très chaud, ajoutez le mélange d’omelette. Veillez à ne pas brûler et tournez les côtés à griller. Ah, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans la recette et toujours faire votre propre garniture.

Aquarium – Fondue aux légumes

Les Verseaux sont les différences et les créatifs du Zodiac. Ils n’aiment pas vivre dans la similitude et trouvent toujours un moyen d’innover dans tous les domaines de leur vie. Quand il s’agit de manger, s’ils peuvent inventer quelque chose, sachez qu’ils le feront. La fondue au fromage aux légumes est un bon choix pour les natifs du Verseau. Consultez notre astuce recette:

Ingrédients: légumes de votre choix, 500 g de mozzarella, 300 ml de crème et 200 ml de lait.

Mode préparation: faites cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils soient cuits, coupez-les en carrés et laissez-les dans un plat allant au four. Dans une casserole, ajoutez les autres ingrédients jusqu’à ce qu’ils se transforment en crème. Éteignez le feu et mangez simplement votre fondue comme vous l’aimez le plus.

Poisson – Pain à l’ail

Les rêveurs, réfléchis et soucieux de la planète, sont des gens extrêmement conscients en matière de nourriture – ils sont généralement adeptes du végétarisme. Ils mangent ce qui correspond à leur perception du monde, mais en même temps, ils n’aiment pas les aliments sains. Connaissez-vous ce pain à l’ail qui est souvent disputé entre les membres de la famille le dimanche? Les poissons sont toujours les gagnants, après tout, ceux qui ne mangent pas de viande ont droit à plus de plats d’accompagnement.

Ingrédients: 1 pain français, 1 cuillère à soupe de mayonnaise ou de beurre, 1/2 ail écrasé ou haché, 1 tranche de fromage mozzarella, sel et épices au goût.

Mode préparation: mélanger la mayonnaise ou le beurre avec l’ail, le sel et les épices. Coupez le pain français en deux et passez le mélange. Couvrir avec le fromage et mettre au four préchauffé pendant environ cinq minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Bon appétit!

Qu’as-tu pensé du plat végétarien de chaque signe? Vous êtes-vous identifié au vôtre? Partagez cet article avec vos amis, car en plus de découvrir quelle option végétarienne convient le mieux aux signes, ils apprendront également à faire des recettes délicieuses et super simples.