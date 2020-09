Pour les koalas atteints de chlamydia, le soulagement est enfin en vue

Une infection bactérienne grave appelée chlamydia est l’une des principales causes de décès des koalas d’Australie. Mais de nouvelles recherches ont identifié un antibiotique capable de gérer l’infection avec peu d’effets secondaires, offrant une lueur d’espoir pour ces adorables marsupiaux en voie de disparition.

Chlamydia, une maladie sexuellement transmissible (MST) causée par la bactérie Chlamydia trachomatis, affecte les humains ainsi que les koalas; non traitée, elle peut provoquer une infertilité et une cécité permanente chez les deux espèces. Les antibiotiques qui traitent la chlamydia chez l’homme fonctionnent également pour les koalas, mais leur taux de réussite varie. Et certains types d’antibiotiques produisent des effets secondaires qui peuvent être nocifs pour les animaux emblématiques, tels que la perturbation des microbes intestinaux qui permettent la digestion des feuilles d’eucalyptus, un aliment de base pour les koalas.

Récemment, les chercheurs ont mené la première analyse comparative des deux antibiotiques les plus couramment administrés aux koalas atteints de chlamydia: le chloramphénicol et la doxycycline. Ils ont constaté que non seulement la doxycycline était un traitement plus fiable pour vaincre l’infection, mais qu’elle produisait également moins d’effets secondaires chez les koalas, selon un communiqué.

Les koalas à l’état sauvage sont exposés à la chlamydia par contact sexuel et les nouveau-nés peuvent contracter l’infection de leur mère. On ne sait pas exactement pourquoi les koalas sont si vulnérables à cette maladie, mais leur sensibilité peut être liée à un virus de la même famille que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), a rapporté Live Science.

Elliot Grossman, un étudiant diplômé de la Cummings Veterinary School de l’Université Tufts dans le Massachusetts, a dirigé la nouvelle enquête. Il a collaboré avec la vétérinaire Rosie Booth, directrice de l’Australia Zoo Wildlife Hospital à Beerwah, Australie; chaque année, l’installation traite environ 300 à 500 koalas, dont environ 40% sont infectés par la chlamydia, selon le communiqué.

“Les vétérinaires de l’hôpital de la faune avaient un soupçon assez fort que le chloramphénicol causait plus d’effets secondaires et avait des taux de survie potentiellement pires que la doxycycline”, a déclaré Grossman dans le communiqué. “Mais il n’y avait aucune recherche publiée comparant les deux traitements.”

Avec Adam South, professeur assistant de recherche à la Cummings School, Grossman a examiné et analysé 311 cas de koalas atteints de chlamydia, en notant comment les animaux réagissaient aux médicaments qui leur avaient été administrés. Lorsque les koalas recevaient du chloramphénicol, ils étaient plus susceptibles d’éprouver un «échec du traitement» – lorsqu’un premier traitement antibiotique ne parvient pas à apaiser l’infection.

Ces animaux étaient également plus susceptibles de développer des diarrhées, des infections à levures, une dépression, une déshydratation et un dysfonctionnement de la moelle osseuse, a déclaré Grossman dans le communiqué. En comparaison, les koalas recevant de la doxycycline étaient plus susceptibles que le groupe chloramphénicol de n’avoir aucun effet secondaire nocif.

Les scientifiques finalisent actuellement un manuscrit décrivant leurs découvertes, a déclaré un représentant de Tufts à Live Science dans un e-mail. Cependant, les données des chercheurs font déjà une différence pour les koalas malades.

“Des centaines de koalas dans toute l’Australie ont bénéficié de la recherche qui a indiqué que la doxycycline est actuellement un meilleur antibiotique pour traiter les koalas atteints de chlamydiose que le chloramphénicol précédemment largement utilisé”, a déclaré Booth dans le communiqué.

Les koalas affligés par la chlamydia avaient déjà reçu un coup de pouce médiatique en 2018 de la part du comédien de télévision John Oliver, après que le Australia Zoo Wildlife Hospital ait annoncé l’inauguration du John Oliver Koala Chlamydia Ward. Oliver (et les koalas) pourraient être heureux de savoir que grâce à cette nouvelle découverte, davantage de patients du service John Oliver peuvent désormais espérer un rétablissement complet.

