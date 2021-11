Pour les collectionneurs : Quentin Tarantino vend des scènes inédites de Pulp Fiction

Quand on ne sait pas encore ce qu’il adviendra de la vie de Quentin Tarantino, qui devrait prendre sa retraite après son prochain film (qui n’a pas encore de thème ni de date de sortie définitive), le réalisateur a surpris ses fans avec une proposition intéressante. Le responsable de travaux tels que Chiens de réservoir et Kill Bill il est prêt à vendre des scènes inédites d’un de ses films classiques. Cela a été confirmé par Indiewire.

Tarantino a annoncé qu’elle vendrait des séquences de Pulp Fiction Comme s’ils étaient TVN. L’acronyme fait référence au terme « Jeton non fongible » et c’est celui qui est utilisé pour définir les œuvres d’art numériques qui sont uniques. Il s’inscrit dans une pratique de plus en plus courante qu’est l’échange de crypto-monnaies.

Le directeur a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé sa « enthousiasme » pour la proposition de vendre des scènes inédites de Pulp Fiction. Les acheteurs doivent se présenter à une vente aux enchères virtuelle et celui qui enchérit le plus recevra également une copie du premier script non coupé du film, écrit à la main et avec des commentaires du réalisateur, ce qu’ils promettent. « Révéler les secrets du film ».

« Les réseaux secrets et TVN secretas crée un nouveau monde où ils connectent les fans et les artistes, et je suis ravi d’en faire partie. », a affirmé le directeur. On ne sait pas encore quel genre de scènes elles peuvent être ou quel personnage est inclus et cela fait partie du mystère et du plaisir de cette vente aux enchères. Pulp Fiction était le deuxième film de la carrière de réalisateur pour Tarantino.

Kill Bill 3 est-il vraiment une possibilité ?

Depuis qu’il a été annoncé que le dixième sera le dernier film de la carrière de Quentin Tarantino, beaucoup spéculent sur ce qui pourra être vu dans ladite production. Dans ce contexte, l’un des favoris dans l’esprit des fans est un tiers des Kill Bill. Bien qu’il ait été conçu comme un seul long métrage, Tarantino divisé le film en deux volumes qui sont sortis à un an d’intervalle.

L’idée de beaucoup est que Mara Hawke, fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, devenir le protagoniste d’un tiers de la saga. Cependant, il semble peu probable que cela se réalise, car jusqu’à présent, Quentin il s’est toujours consacré à créer des histoires à partir de zéro et n’a jamais fait de suite. Ce serait étrange s’il choisissait de faire une suite pour mettre fin à une carrière prolifique.

