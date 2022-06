Pour les amoureux du tourisme : une nouvelle saison de Un petit grand voyage arrive

in

Découverte de Warner Bros.

Animée par Iván de Pineda, une livraison du produit Warner Bros. Discovery dédié aux lieux de tournée en Argentine sera lancée ce dimanche.

©Warner Bros DécouverteCe sera la cinquième saison de l’émission.

Tourisme et émissions de télévision font très bon ménage et cette relation a été la source de grands attraits sur le petit écran. Argentins du monde entier ou MDQ pour touspour ne citer que quelques programmes télévisés Argentine Ce sont des exemples clairs que lorsqu’il s’agit de raconter des histoires sur différents endroits qui valent la peine d’être visités, les téléspectateurs sont toujours prêts. À présent, téléphoner, TNT, Série TNT et TBS ils vous donneront une nouvelle option.

Il s’agit de un super petit voyagele programme animé par Ivan de Pineda et dédié à visiter différents points de l’Argentine. Lancé en 2018, il a touché plus de 11 millions de téléspectateurs de l’autre côté de l’écran, selon ce qui a été rapporté par Kim Argentine. Il est clair que le charisme du héberger Cela aide beaucoup, mais cela a aussi à voir avec leurs connaissances. Depuis Découverte de Warner Bros. ils assurent que de Pineda c’est « une référence incontestée du voyage qui se caractérise par une curiosité infatigable pour connaître chaque destination ».

Ce dimanche sera diffusée la cinquième saison de un super petit voyageet peut être vu à partir de minuit sur le signal de l’Argentine, téléphoner. Ensuite, il sera répété dans d’autres signaux qui font partie du groupe Découverte de Warner Bros., avec la particularité que ladite diffusion ne sera destinée qu’aux foyers situés dans le pays sud-américain. 13 juin à 23h TNT et le 14 juin pour Série TNT (12h30) et SCT (22h).

Selon ce qui a été rapporté, la cinquième tranche de un super petit voyage montrera 12 destinations différentes : la Ville Autonome de Buenos Aires, La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Jujuy, Santa Fe, Chubut, la Côte Atlantique, Bariloche et Neuquén. Dans la déclaration de Découverte de Warner Bros. Ils ont souligné que le programme « Il encourage le tourisme national et est conçu pour les téléspectateurs qui souhaitent visiter de nouvelles destinations ou simplement en savoir plus sur l’Argentine ».

En plus des émissions qui sont faites par les chaînes de télévision, vous pouvez également utiliser les services de diffusion pour profiter de différents programmes liés au tourisme. L’un d’eux est Avec les pieds sur terredirigé par Zack Efron Il a été créé à la mi-juillet 2020, au milieu d’une pandémie. Dans les 8 épisodes que vous pouvez regarder sur Netflix, l’acteur de Lycée musical se consacre à parcourir le monde avec Darin Olienavec qui ils présentent différents modes de vie plus respectueux de l’environnement.

