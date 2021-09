Pour les amateurs d’horreur : le meilleur de The Dark Night

Ces dernières années, le cinéma d’horreur le plus commercial est devenu une collection de jumpscares qui, bien que certains soient efficaces, ont commencé à montrer la formule. Le grand responsable de tout cela était James wan, main dans la main avec sa saga Le sortilège, mais même lui a un peu changé cette tendance avec sa récente première, Malin. Maintenant, un nouveau film de Searchlight Pictures prouve que tout ne doit pas faire peur.







La maison noire, film réalisé par David Bruckner, se concentre sur la vie d’une femme qui vient de devenir veuve (salle Rébecca). Comme dans ce genre d’histoires, la mort de son mari servira à dévoiler les secrets les plus troublants. À partir de là, le voyage commencera dans lequel le spectateur et Beth, le protagoniste, aura du mal à discerner ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.

S’il y a fait peur au La nuit noire, mais non seulement ils ne sont pas abusés mais ils sont parfaitement situés et travaillés. L’imprévisibilité du film, avec un bon timing pour créer de la tension, rendra très difficile de ne pas être mal à l’aise pendant les presque deux heures que dure la séquence. Dans ce contexte, les travaux de salle C’est l’un des points culminants à souligner, surtout dans les séquences les plus suspensives.

L’architecture du film est un personnage clé de l’histoire. (Disney)



Mais lorsqu’il s’agit de points forts, l’un des meilleurs éléments de La nuit noire est le visuel. La construction de chaque plan est méticuleusement pensée, avec des illusions d’optique qui feront dresser les cheveux même les plus sceptiques. Tout, afin d’enquêter sur des sujets tels que la douleur, la perte et ses propres fantômes, dans un film qui mérite d’être vu sur le plus grand écran possible.

Autres films d’horreur que vous pouvez regarder pour éviter de retomber sur des jumpscares

L’horreur a des productions pour tous les goûts, allant du slasher au paranormal, sans négliger le psychologique, pour ne citer que quelques-uns des sous-genres les plus connus. L’un des studios spécialisés dans la production d’histoires courtes juteuses pour créer des films terriblement effrayants est A24, dont certains sont faciles à voir sur les plateformes les plus utilisées.

Charlie (Millie Shapiro) de Hereditary est le propriétaire de l’une des plus grandes frayeurs de ces dernières années. (IMDb)



Ari aster et Robert Eggers sont deux grands penseurs d’histoires d’horreur d’aujourd’hui qui ont travaillé avec A24 quitter fonctionne comme Héréditaire (HBO Max), Milieu (Vidéo principale) et La sorcière. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls, et il y a d’autres cinéastes moins connus que Trey edward shults et son cinéma Il vient la nuit (HBO Max), et des réalisateurs liés à d’autres types d’histoires plus satiriques, comme Yorgos Lanthimos avec son extrêmement inconfortable Le sacrifice du cerf sacré (Vidéo principale).