Pour les amateurs de sport : 7 séries à regarder ce week-end

Qu’il s’agisse de l’épopée d’un chien qui devient une star du basket, d’un enfant qui se lie d’amitié avec les enfants du quartier à travers le quartier, ou d’un karatéka à la retraite qui trouve sa rédemption en ouvrant son propre dojo, le monde des émissions de télévision et le cinéma regorgent d’histoires. avec le sport comme axe. Cobra Kai, Attention, Hercule Watch, Superstar copain et Entraîneur Carter, avec Samuel L. Jackson sont quelques-uns des exemples les plus connus.

Aujourd’hui, certaines de ces productions peuvent être appréciées grâce à la Diffusion et des plateformes comme Apple TV +, Netflix, Étoile +, HBO Max, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo. S’il s’agit de séries, il y a sept fictions que vous pouvez apprécier si vous préférez des histoires épisodiques pour vous divertir longtemps. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont et où vous pouvez les voir.

Un jeu de chevaliers







Pour les amateurs de foot, Netflix a une mini-série du créateur de Downton Abbey qui se concentre sur les origines du football. L’histoire se concentre sur Fergus suter, le premier footballeur professionnel de l’histoire. Bien sûr, pour rehausser le drame, la production se charge de déformer un peu les événements réels et la fiction met beaucoup l’accent sur les liens familiaux du protagoniste, joué par Kevin Guthrie.

Talons







Le monde de la lutte est un spectacle en soi et de là sont nées des célébrités qui sont devenues des acteurs très recherchés, tels que Dwayne Johnson et Jean Cena. Talons se concentre sur la vie de les frères pique, qui doit continuer dans le domaine du divertissement après avoir fait face à la mort de leur père. Vous pouvez profiter de la série pour Starz joue et voir l’interview que nous avons faite avec Alexandre Ludwig, l’un de ses protagonistes.

Briller







Dans une ligne similaire à celle de Talons, Netflix Il a dans son catalogue les trois saisons qui ont été réalisées avant son annulation. Ruth Wilder est le protagoniste de cette histoire qui se déroule à Los Angeles en 1985, où une actrice malheureuse est convoquée pour exécuter un programme de lutte féminine. La pandémie a détruit la possibilité de voir le quatrième et dernier opus, mais peut-être que cela se produit comme avec d’autres fictions et que les fans peuvent tordre le bras de la plateforme pour obtenir la fermeture qu’ils méritent.

Tout ou rien







Au niveau des docuseries, Amazon Prime Vidéo a une production pour ceux qui aiment le football américain. Tout ou rien a consacré chacune de ses cinq saisons à une franchise différente de la nfl. Il existe également des versions d’équipes de football comme le Brésil, des clubs puissants comme Manchester City et Tottenham Hotspur, et sur l’emblématique équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, connue sous le nom de les All Blacks.

Cobra Kai







Trois décennies après les événements du premier film de Karate Kid dans laquelle ils ont affronté Daniel La Russo et Johnny Lawrence, Youtube Il a récupéré les deux acteurs principaux pour raconter ce qui leur était arrivé pendant tout ce temps et renflouer cette rivalité. Avec le temps, Netflix a acquis les droits et a montré qu’il compte tirer le meilleur parti de cette saga sur les arts martiaux et les héritiers des dojos de la Seigneur Miyagi et Cobra Kai.

Apache : la vie de Carlos Tevez







Avec une ressemblance frappante avec son acteur principal, Balthazar murillo, la série de Netflix est sorti en 2019 pour raconter, sous forme de fiction, la vie de l’un des acteurs les plus importants de l’histoire moderne de Boca Juniors, Carlos Tévez. De ses origines à Fuerte Apache, l’un des quartiers les plus pauvres de la capitale argentine, à ses débuts en Bouche, la production n’a pas encore publié de nouvelles d’une potentielle deuxième saison.

Ted lasso







L’une des productions sportives les plus importantes d’aujourd’hui est venue de la main de Apple TV +. Il s’agit de Ted lasso, qui est né comme une publicité pour NBC et est devenu une sensation du football grâce au charisme et à l’humour de Jason Sudeikis. Avec sa deuxième saison récemment sortie, l’émission est l’un des grands candidats pour la prochaine Prix ​​Emmy, dans les catégories de la comédie.