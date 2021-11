Pour les amateurs de mystère : la collection complète de Harlan Coben à voir sur Netflix

Si vous vous considérez comme un fan de histoires de mystère, tu sais sûrement Harlan coben. L’auteur américain se distingue par ses intrigues chargées de le suspense qui, à de nombreuses reprises, ont eu leur adaptation audio-visuel. En décembre, il sortira Reste proche, qui mettra en vedette les performances de Cush Jumbo, James Nesbitt et Richard Armitage. Pour ceux qui ne peuvent plus attendre, voici toutes les séries disponibles à ce jour sur Netflix.

+ La collection Harlan Coben sur Netflix

5. Coffre-fort

Au 2018, a eu sa première En sécurité sur Netflix. Michael C. Hall, Amanda Abbington et Marc Warren Ils sont responsables d’avoir joué dans cette histoire pleine de mystère. Tout commence avec la disparition d’une adolescente qui inquiète beaucoup son père, un chirurgien veuf d’un quartier aisé. À partir de cet événement grave, il commence à révéler de sombres secrets sur les gens qui l’entourent.

4. Ne parlez pas à des étrangers

Deux ans plus tard c’était au tour de ne parle pas aux étrangers. Après avoir entendu quelque chose de choquant au sujet de sa femme par une connaissance, un père de famille se retrouve entouré de mystère et dans une recherche désespérée de la vérité. Les personnages principaux sont personnifiés par Richard Armitage, Siobham Finneran et Jennifer Saunders.

3. Forêt à l’intérieur

Les 2020 Ce fut une année difficile à travers le monde, mais en termes de séries créées par Harlan Coben, cela a été très fructueux. Il a également créé Forêt à l’intérieur, qui est dirigé Grzegorz Damięcki, Agnieszka Grochowska et Hubert Milkowski. Les preuves trouvées sur le corps d’une victime d’homicide donnent à un procureur l’espoir que sa sœur, portée disparue depuis 25 ans, est peut-être en vie.

2. Les innocents

La mini-série espagnole la plus réussie de cette année a été créé par Harlan Coben et a fait sa première sur Netflix avec des performances de Mario Casas, Alexandra Jiménez et Aura Garrido. Il s’agit de L’innocent, la fiction qui commence lorsqu’un homicide accidentel, entraîne un homme dans une spirale d’intrigues et de meurtres. Au moment où il trouve l’amour et la liberté, un appel le ramène à son cauchemar.

1. Pour toujours et à jamais

Si vous êtes à la recherche d’une courte mini-série pleine de mystère à voir sur Netflix, vous ne pouvez pas manquer Pour toujours et jamais, créé en 2021. Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle et Guillaume Gouix ils se réunissent pour raconter l’histoire d’un homme qui, dix ans après la perte de deux êtres chers, est plongé dans un autre mystère lorsque sa petite amie disparaît.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂