Pour les amateurs de comédie : 4 séries qui ont la mode en ce moment

DIFFUSION

Vous cherchez une fiction qui vous fait beaucoup rire et ne pas trop réfléchir ? Ce sont les quatre productions à ne pas manquer sur HBO Max, Apple TV+, Star+ et Amazon Prime Video.

Séries© Étoile +Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez jouent dans Only Murders in the Building.

Pour beaucoup de gens, voir un série sur une plateforme de streaming cela implique un moment de repos, de satisfaction et de divertissement. Et, pour cette raison, ils ne recherchent parfois qu’une fiction qui distrait, fait sourire et ne fait pas trop réfléchir. Cela ne veut pas dire qu’ils sont stupides ! Tout le contraire, faire rire les gens est l’une des tâches les plus difficiles. Par conséquent, nous vous présentons ici quatre séries qui sont aujourd’hui une tendance dans Étoile +, HBO Max, Amazon Prime Vidéo et Apple TV + que vous ne pouvez pas manquer.

+ 4 séries humoristiques tendances

4. Ted Lasso

Gagnant de sept prix Emmy, y compris celui de Meilleure série comique, cette production de Apple TV + C’est l’un des incontournables du moment. Bien qu’il ait été créé en août 2020, son passage si réussi dans la cérémonie qui met en lumière les meilleures productions américaines de l’année, en a fait une nouvelle fois la tendance. Protagonisée par Jason Sudeikis, la fiction met en scène un entraîneur de football inexpérimenté qui est embauché pour entraîner une équipe professionnelle en Angleterre.

3. Le bureau

Cette série est encore plus ancienne : elle a été créée en 2005 et a eu ses derniers épisodes dans 2013. Cependant, c’était l’une des productions étendues que les utilisateurs de Amazon Prime Vidéo Ils lui ont donné une chance pendant la quarantaine Covid-19 et l’ont replacé parmi les plus regardés du genre. Depuis cette semaine, il a également été ajouté au catalogue de HBO Max, où les abonnés de la plateforme pourront profiter de l’histoire des salariés de Dunder Mifflin, l’entreprise papetière qui a un patron assez particulier.

2. Piratage

Si de Prix ​​Emmy c’est le cas, il ne peut pas être exclu de la liste Hacks, la série disponible en HBO Max. Gagnant de trois statuettes, la production mettant en vedette Jean Smat dans la peau de Deborah Vance comporte dix épisodes d’environ 30 minutes chacun. Tout au long d’eux, l’intrigue explore une relation sombre qui s’établit entre le rôle principal d’un comédien légendaire de Las Vegas et une jeune fille de 25 ans paria qui est jouée par Hannah einbinder.

1. Seuls les meurtres dans le bâtiment

L’arrivée de Étoile + (également en combo avec Disney+) vers l’Amérique latine, il permettait aux utilisateurs d’accéder à une grande quantité de contenus exclusifs. Parmi elles, l’une des comédies du moment se démarque : Seuls les meurtres dans le bâtiment. Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez ils dépeignent trois étrangers de l’Upper West Side de New York qui partagent une obsession pour les histoires vraies de crime. Le vrai conflit apparaîtra lorsqu’ils seront impliqués dans l’un d’eux.

