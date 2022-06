Pour l’école et l’université : 10 conseils pour Windows 11

Plus rapide, plus facile, plus efficace – le système d’exploitation Windows 11 de Microsoft facilite votre apprentissage quotidien. Avec ces dix conseils, vous pouvez maîtriser les tâches pour l’école et l’université en un rien de temps.

Organiser les applications avec la mise en page Snap



Plusieurs programmes s’ouvrent en même temps ? Aucun problème sous Windows 11.



Image : © Microsoft 2021



En regardant le navigateur à gauche, une présentation PowerPoint au milieu et un historique de chat Teams à droite ? Le multitâche est facile avec Windows 11. Grâce à la fonction de mise en page instantanée, vous pouvez épingler plusieurs fenêtres de programme avec un simple raccourci. Appuyez simplement sur le Touche logo Windows + « Z » et vous pouvez choisir celui qui vous convient parmi les dispositions de fenêtres disponibles.

Ancrer deux fenêtres avec raccourci



Joindre deux fenêtres ensemble est facile dans Windows 11.



Image : © MICROSOFT 2022



Vous voulez ancrer deux fenêtres ensemble ? Windows 11 a également une combinaison de touches pour cela. appuyez sur la Touche logo Windows + flèche droite ou gauche et les fenêtres ouvertes sont reliées les unes aux autres. Adieu le déplacement manuel des fenêtres ! Pratique si vous souhaitez copier des données d’un document Word vers une présentation PowerPoint, par exemple.

Secouez la fenêtre au lieu de la fermer



Il suffit de secouer la fenêtre : c’est possible avec Windows 11.



Image : © Microsoft 2022



Vous venez de surfer, de consulter YouTube et de discuter avec des amis – et maintenant vous devriez commencer à travailler ? Alors « Secouer la barre de titre de la fenêtre » est la bonne fonction pour vous. Si cette option est activée sous Windows 11, il suffit de maintenir la barre de titre d’une fenêtre avec la souris et de la déplacer d’avant en arrière. De cette façon, vous minimisez immédiatement tous les programmes ouverts qui sont gênants en arrière-plan. En dessous de « Paramètres > Système > Multitâche » vous activez la fonction.

Personnaliser les widgets



Avec le tableau des widgets, vous avez toutes les informations importantes en un seul endroit.



Image : © Microsoft 2021



Avec le tableau de widgets de Windows 11, vous contrôlez votre apprentissage quotidien. Vous trouverez ici toutes les dates à venir, les mémos et les actualités. Vous pouvez reconcevoir le tableau selon vos envies. Vous pouvez ajouter de nouveaux widgets en cliquant sur votre avatar. Vous pouvez modifier les paramètres et la mise en page via le Menu à trois points > « Personnaliser le widget ». Cela facilite la recherche de l’endroit idéal pour votre liste de tâches.

Recherche centrale depuis le bureau



Entrez un mot dans la barre de recherche et recherchez tous les programmes sur votre ordinateur.



Image : © Microsoft 2021



Vous n’avez pas besoin de cliquer sur les programmes pertinents de Windows 11 pour rechercher des fichiers, des e-mails ou des contacts. Utilisez simplement la recherche centrale à la place. Avec le Touche logo Windows + « S » une barre de recherche s’ouvre, qui effectue une recherche sur l’ensemble de votre ordinateur et sur Internet. Vous êtes assuré de trouver ce que vous cherchez.

Chattez directement sur l’écran d’accueil



Avec Teams, vous communiquez directement depuis la barre des tâches.



Image : © Microsoft 2021



Microsoft Teams fait partie intégrante de Windows 11 et vous permet de communiquer plus facilement avec vos camarades de classe et vos camarades de classe. Pour démarrer une réunion, cliquez sur Icône de chat > « Rencontrer ». Copiez ensuite le lien d’accès et envoyez-le à vos contacts. L’accès est multiplateforme, donc vos amis peuvent rejoindre s’ils sont sur iOS, Android, Mac ou toute autre version de Windows.

Microsoft Edge organise vos mots de passe



Microsoft Edge mémorise vos mots de passe.



Image : © MICROSOFT/Capture d’écran ALLUMER 2022



Rien n’est plus ennuyeux que de se connecter constamment tout en surfant sur le net. C’est pratique que Microsoft Edge vous propose de sauvegarder les informations de votre compte lorsque vous vous connectez. La prochaine fois que vous vous connecterez à la bibliothèque universitaire ou au serveur de l’école Edge remplit alors automatiquement les données. Au fait : lorsque vous créez un nouveau compte, le générateur intégré vous propose automatiquement un nouveau mot de passe sécurisé. Pratiquement!

Copier et coller en toute simplicité – l’historique du presse-papiers



Cette fenêtre vous donne accès à votre historique de copier-coller.



Image : © MICROSOFT 2022



Le copier-coller est le pain quotidien de l’apprentissage informatique quotidien. De manière pratique, dans Windows 11, vous n’avez pas seulement le texte ou l’ensemble de données que vous avez copié en dernier : vous pouvez accéder à l’intégralité de votre historique de copie. Vous activez l’historique du presse-papiers sous « Système > Presse-papiers ». Vous pouvez ensuite utiliser votre historique de copier-coller Touche logo Windows + « V » appel.

Divers ordinateurs de bureau pour les loisirs et l’apprentissage



Vous pouvez facilement enregistrer un accès rapide aux jeux et aux applications sur un bureau séparé.



Image : © Microsoft 2021



Windows 11 facilite particulièrement l’organisation des bureaux virtuels. Pour configurer un nouveau bureau, cliquez sur « Applications actives » > « Nouveau bureau » dans la barre des tâches. Désormais, vous ne pouvez remplir le nouveau bureau qu’avec des raccourcis vers les programmes dont vous avez besoin pour l’école ou les études, par exemple. Les jeux et autres applications de divertissement restent sur le bureau de loisirs. Vous souhaitez passer rapidement d’une interface à l’autre ? Appuyez simplement sur CTRL + touche logo Windows + flèche droite ou gauche.

