Pour le Nouvel An, l’arnaque au code WhatsApp est de retour: comment ne pas rester fermé en dehors du profil

Comme d’habitude pendant la période des fêtes, les signalements d’escroqueries en ligne et autres escroqueries effectuées principalement via l’utilisation de la plateforme de messagerie s’intensifient également. Whatsapp. L’application est désormais devenue un point de référence pour des dizaines de millions de personnes en Italie et il n’est pas étonnant que les escrocs et autres méchants veuillent l’exploiter pour toucher le plus large public possible de victimes; cette année, la méthode d’attaque préférée semble être là arnaque au code, une arnaque qui n’est certes pas inédite mais qui a malheureusement du mal à se démoder.

Les rapports proviennent d’Ansa, qui au cours des dernières heures a parlé d’un virus insaisissable qui se serait caché dans les messages d’accueil et aurait affecté des centaines d’utilisateurs de la région de Brescia en les fermant de leur compte WhatsApp. Les attaques s’est passé vraiment – parmi les victimes, d’ailleurs, les détails personnels du maire d’Orzinuovi Gianpietro Maffoni ressortent également – mais compte tenu des résultats, il est peu plausible que la maxi opération malveillante provienne d’un virus informatique: les histoires des victimes rapportées à l’agence font penser précisément à l’arnaque au code.

L’escroquerie de code est une opération d’ingénierie sociale dans laquelle les escrocs peuvent cibler les victimes grâce à la confiance qu’ils peuvent leur voler de différentes manières. Dans le cas présent, les victimes reçoivent un message dans lequel les escrocs – se faisant passer pour des amis ou des connaissances – affirment avoir envoyé un message sur leur téléphone par erreur. Code à 6 chiffres par SMS; dans le texte, il vous est demandé de copier les 6 chiffres reçus dans le SMS et de les envoyer à l’expéditeur. En fait, les victimes viennent de recevoir un SMS avec un code à 6 chiffres, mais c’est WhatsApp qui l’a envoyé: le contenu est un code d’authentification temporaire qui sert à activer l’application sur un nouveau téléphone; la plateforme envoie automatiquement ces codes dès qu’une personne qui vient d’installer l’application sur un nouveau smartphone tente d’y accéder en utilisant le numéro de téléphone correspondant.

Le service vise à garantir que ceux qui ont récemment changé ou réinitialisé leur téléphone ne perdent pas leurs contacts et conversations, mais les fraudeurs peuvent Utilisez-le à votre avantage. Il leur suffit d’installer l’application sur le téléphone, puis d’essayer de se connecter avec le numéro de la personne à contacter puis d’envoyer à cette dernière le SMS dans lequel ils lui demandent de recopier le code de sécurité: ceux qui répondent en transmettant le code 6 chiffres le fraudeur perd l’accès à son compte. C’est ce qui semble s’être produit – d’après les histoires rapportées par Ansa: le message d’escroquerie a été reçu «par un pompier local», même s’il ne contenait probablement aucun virus.

Une fois qu’il a eu accès au compte WhatsApp du pompier, les escrocs ont pu se faire passer pour lui avec des membres de son carnet d’adresses de contact attaché à WhatsApp et propager l’arnaque pour accéder à d’autres profils. Certains de ces contacts, recevant des demandes provenant du profil d’une personne de confiance, ont dû répondre à l’appel lancé par les escrocs déguisés et ont à leur tour été victimes du piège: c’est probablement ainsi que l’arnaque s’est propagée comme un virus, c’est-à-dire affectant les habitants et les membres d’une même communauté géographique. On ne sait pas comment le pompier a perdu l’accès à son compte, mais rester à l’abri de ces types d’attaques est simple – juste ne suivez pas les liens suspects ou ne répondez pas aux demandes bizarres sans obtenir au préalable une confirmation supplémentaire (peut-être verbalement) des contacts qui les ont formulées.