Pour le bureau à domicile : Sony présente des enceintes Bluetooth à porter autour du cou

Sony SRS-XB12 Enceinte Bluetooth Portable Extra Bass Waterproof – Noir

Dotée de la technologie EXTRA BASS pour un son puissant. Profils compatibles Bluetooth: A2DP / AVRCP / HFP / HSP L'enceinte résiste à l'eau, à la poussière, au sable et à la boue (norme IP67), et a jusqu'à 16h d'autonomie Facilement transportable grâce au design petit, léger et compact Jouez votre musique préférée grâce à la fonction Bluetooth Fréquence de transmission: 20 Hz – 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz) Portée de communication maximale: 10 m Bluetooth - Système de communication: Version 4.2