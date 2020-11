Pour le Black Friday des réductions incroyables sur le meilleur des smartphones

C’est l’un des événements les plus attendus de l’année, l’occasion de ramener à la maison le meilleur du meilleur de la technologie à prix discount: le Black Friday, célébré cette année le 27 novembre, est devenu le rendez-vous traditionnel pour gagner des coupons. affaires dès le début de la saison des achats de Noël, lorsque vous commencez à penser aux cadeaux aux parents, enfants, frères et sœurs, petits amis et copines, épouse et maris.

Et dans ce 2020 qui nous a fait et continue de nous faire souffrir, et au cours duquel nous avons redécouvert la valeur des appareils hi-tech pour rester en contact avec amis, parents et «parents» même pendant les verrouillages et restrictions, les smartphones de dernière génération continuent d’être l’un des souhaits des Italiens. Que s’ils doivent vraiment rester «piégés» dans une zone rouge, avec le risque d’un dîner et d’un déjeuner de Noël «contingents», ils veulent au moins le faire avec un appareil à la hauteur des attentes.

Le super rabais exclusif

Et parmi les smartphones qui plus que d’autres ont su gagner la faveur du public ces derniers mois se trouvent ceux de casa realme, l’une des marques les plus branchées avec le taux de croissance le plus rapide au monde (un incroyable + 808% enregistré en 2019 par rapport à l’année précédente), qui se vendaient comme des petits pains les jours de lancement. Et quelques jours avant le Black Friday, Realme a présenté son tout nouveau realme 7 5G lors d’un événement mondial, qui sera disponible exclusivement sur Amazon au Black Friday (et le restera jusqu’au lundi suivant, Cyber ​​Monday, qui tombe le 30 novembre) au prix super réduit de 229 euros au lieu de 279 euros (pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage), ce qui en fait l’appareil 5G le plus abordable du segment.

5G sans compromis

Mais sans renoncer aux standards realme, qui ne font pas de compromis: parmi les spécifications du realme 7 5G se détachent le CPU MediaTek Dimensity 800U 5G, la technologie DSDS (Dual Sim Dual Standby) pour le secteur radio, la charge rapide à partir de 30W avec la technologie Dart qui, combinée à une batterie de 5000 mAh et au mode Super Power Saving, vous permet de ne jamais manquer d’énergie. Sans parler de l’écran Ultra Smooth de 6 pouces et demi avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du secteur photographique, qui se compose d’un appareil photo quadruple avec appareil photo principal de 48 mégapixels avec capteur Samsung S5KGM1ST.

Le smartphone révolutionnaire proposé

Parmi les appareils realme en super offre pour le Black Friday, en plus du realme 7 5G qui vient d’être présenté, se démarque le realme 7 Pro, un véritable bijou lancé avec grand succès début octobre, qui sera disponible, à la fois sur Amazon et sur le site realme officiel, au prix réduit de 279 euros au lieu de 319 euros (pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage) du 20 au 30 novembre, avant la date du «Black Friday», et même du 19 au 30 novembre par Unieuro . Parmi les atouts du meilleur smartphone de realme, en plus du très puissant processeur Snapdragon 720G, nous ne pouvons manquer de mentionner la technologie de charge SuperDart 65W, capable de charger complètement la batterie 4500 mAh en 34 minutes. Mais aussi le secteur de la photographie est du plus haut niveau: la deuxième génération de la caméra Quad Sony 64MP (la meilleure de son segment) et la caméra frontale 32MP garantissent un maximum de détails dans chaque prise de vue, et grâce à la suite de nouveaux filtres, chaque photo peut soyez personnalisé comme jamais auparavant. Et révisé sur l’un des meilleurs écrans qui soient, l’écran Super amoled de 6,4 pouces.

Le bijou à un prix jamais vu

Mais pour ceux qui veulent profiter du Black Friday pour remporter le meilleur des meilleurs, du 20 au 30 novembre sur Amazon et sur le site officiel de realme, le realme X50 PRO est disponible à 549 euros, avec une réduction de 200 euros sur le prix catalogue. . Un appareil incroyable qui regarde vers l’avenir: prêt pour la 5G (avec une antenne 360 ​​° qui le rend 200% plus performant que les smartphones 4G traditionnels), avec une double connexion simultanée au Wi-Fi (sur le 2,4 GHz et 5 GHz pour doubler la vitesse de navigation), une vitesse incroyable grâce au processeur octa-core Snapdragon 865 qui peut atteindre 2,84 GHz, un système de refroidissement à vapeur pour toujours garder le processeur à une efficacité maximale. Et puis la technologie de charge SuperDart 65W qui, comme sur le realme 7 Pro, garantit une charge ultra-rapide (de 0 à 100 en 35 minutes); l’écran amoled avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage ultra de 180 Hz, ce qui le rend ultra-rapide en réponse tactile. Et puis, le secteur photographique qui n’a rien à envier à aucun autre smartphone: appareil photo principal 64MP, téléobjectif 12MP avec zoom jusqu’à 20 °, objectif ultra grand angle 8MP + macro, objectif pour les portraits en noir et blanc; et à l’avant 2 caméras selfie (une grand angle 32MP et une ultra grand angle 8MP) intégrées à l’écran.

Une offre pour tous les goûts

Mais à l’époque du Black Friday (et dans certains cas même avec départ anticipé), pour plaire à tout le monde, realme propose également une réduction sur de nombreux autres de ses smartphones, à la fois sur le site officiel et sur Amazon et chez Unieuro: le realme 6 à partir de 169 euros, le realme 6 pro à partir de 249 euros, le realme X3 à partir de 369 euros et le realme C3 à 109 euros.