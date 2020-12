Pour l’anniversaire: Nouveau clip BTS sur "L’empire contre-attaque"

Pour les fans de « Star Wars », il y a un cadeau de Noël cette année: un nouveau clip des coulisses avec des bloopers et des informations de fond intéressantes sur « The Empire Strikes Back ». La raison de la sortie de la vidéo n’est pas Noël, mais un anniversaire.

En 1980, il y a 40 ans, « L’Empire contre-attaque » a ouvert ses portes dans les cinémas. À cette époque, il n’était pas encore prévisible que « Star Wars » se transforme en une franchise valant des milliards, qui durerait des décennies.

« L’Empire contre-attaque » de nouvelles manières

Cependant, les acteurs autour de Mark Hamill étaient conscients que « L’Empire contre-attaque » innovait en tant que suite. «Le deuxième film a vu le public tellement surpris qu’il ne s’agissait pas simplement d’une copie de« Star Wars »», déclare Hamill dans la vidéo. « Je pense que c’est ce qui a rendu la suite si unique. » Le script était « inattendu ».

«Habituellement, lorsqu’une suite est terminée, ils veulent juste répéter l’expérience», explique Hamill. «La fin de« L’Empire contre-attaque »était si audacieuse, je ne pense pas que nous puissions être à nouveau aussi surpris. C’était plus profond, plus intellectuel et plus spirituel que nous avons fini par faire face à la défaite.

Carrie Fisher a prévalu contre les garçons

Néanmoins, le plaisir n’a pas été négligé pendant le tournage, qui était en partie dû à l’actrice de Leia Carrie Fisher. « Carrie était très drôle et a diverti tout le monde », a déclaré le créateur de « Star Wars » George Lucas pour enregistrer des photos de Fisher depuis le début. «Elle pouvait diriger ces gars en tant que princesse Leia sans que cela paraisse idiot. C’était une partie importante de son personnage qu’elle était la patronne. Et elle était plus petite que tout le monde aussi, mais elle a fait un excellent travail. Et quiconque se demande ce qui se serait passé après le premier baiser de la princesse Leia et Han Solo si C-3PO ne les avait pas interrompus, obtiendra la réponse dans la vidéo des coulisses.