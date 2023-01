16 janvier 2023 10:47:31 IST

S’il y a une compétence ou un pouvoir que chaque enfant qui veut être un espion ou un super-héros souhaite avoir, ce doit être la capacité de voir à travers les murs. Grâce à une équipe d’ingénieurs canadiens, des espions réels pourraient être un pas de plus vers ce phénomène.

Une équipe d’ingénieurs et de chercheurs de l’Université de Waterloo a mis au point un drone capable de voir à travers les murs. Eh bien, en quelque sorte. Ce que l’équipe d’ingénieurs a fait, c’est créer un drone qui utilise les réseaux WiFi, pour localiser les appareils compatibles WiFi et créer une carte approximative de l’endroit où chaque appareil est présent dans une pièce.

Le drone a été nommé Wi-Peep. La façon dont cela fonctionne est qu’un opérateur pilotera l’appareil aussi près que possible d’un bâtiment. Une fois qu’il est en place et à proximité de la pièce qu’il doit vérifier, l’opérateur exécutera alors un programme qui utilise les réseaux WiFi des habitants pour localiser tous les appareils compatibles WiFi dans le bâtiment.

Le Wi-Peep exploite alors une faille de connectivité appelée « Wifi poli ». Même si un réseau est protégé par un mot de passe, les appareils intelligents répondent automatiquement aux tentatives de contact des appareils s’ils sont à portée. Le Wi-Peep envoie plusieurs messages à un appareil pendant le vol, puis mesure le temps de réponse de chacun, ce qui lui permet d’identifier l’emplacement de chaque appareil. Les calculs sont si bien faits qu’ils peuvent localiser chaque appareil, comme un ordinateur portable, un téléphone portable ou une tablette, avec une précision d’un mètre près.

« Les appareils Wi-Peep sont comme des lumières dans le spectre visible, et les murs sont comme du verre », a déclaré le Dr Ali Abedi, professeur auxiliaire d’informatique à Waterloo.

« En utilisant une technologie similaire, on pourrait suivre les mouvements des agents de sécurité à l’intérieur d’une banque en suivant l’emplacement de leurs téléphones ou montres intelligentes. De même, un enquêteur ou un espion pourrait identifier l’emplacement et le type d’appareils intelligents dans une maison, y compris les caméras de sécurité, les ordinateurs portables et les téléviseurs intelligents, pour trouver un bon candidat pour une effraction. De plus, le fonctionnement de l’appareil via un drone signifie qu’il peut être utilisé rapidement et à distance sans grande chance que l’utilisateur soit détecté », a ajouté Abedi.

L’équipe d’Abedi a construit le Wi-Peep en utilisant un drone et du matériel achetés en magasin d’une valeur de 20 €. « Dès que la faille Polite WiFi a été découverte, nous avons réalisé que ce type d’attaque était possible », a déclaré Abedi au SciTechDaily.

Le but de l’expérience et de la création de l’appareil n’était pas d’aider les espions. Il s’agissait de démontrer à quel point il est facile de trouver des failles et des bogues dans nos normes de connectivité Internet actuelles et comment les éliminer.

« Sur un plan fondamental, nous devons corriger la faille Polite WiFi afin que nos appareils ne répondent pas aux étrangers », a déclaré Abedi, ajoutant que peut-être que leur travail dans le domaine sera pris en compte pour les protocoles de nouvelle génération.

