Pour la prochaine Mazda6? Mazda présente un nouveau six cylindres en ligne

Mazda vient de dévoiler, à travers une seule image, sa dernière création de moteur: un six cylindres en ligne, que la marque Hiroshima envisage de lancer sur le marché en 2022.

La première image officielle de ce nouveau moteur a été dévoilée lors de la présentation du rapport annuel Mazda du troisième trimestre, montrant non seulement le bloc entièrement assemblé, mais également les différentes pièces détachées.

Sur la même photo, au centre, une Mazda à quatre cylindres, à technologie hybride.

En ce qui concerne le tout nouveau six cylindres, les informations indiquent que Mazda travaille sur cette solution, au moins depuis mai 2019, et on s’attend à ce que cette architecture puisse fonctionner sur l’essence, le diesel et même au format Skyactiv. -X.

En ce qui concerne la puissance, on s’attend à ce que ce nouveau six cylindres puisse offrir jusqu’à 355 ch.

Des images de brevet de ce moteur sont apparues sur Internet en février dernier, et les images désormais publiées confirment la configuration longitudinale, ainsi que le couplage à un système de traction intégrale. Bien que certaines rumeurs indiquent également la possibilité d’être couplé à un système de propulsion arrière uniquement.

Étant donné que Mazda n’a pas encore annoncé quels ou quels modèles présenteront ce nouveau moteur, il est certain qu’il s’agira de la prochaine génération du produit phare Mazda6, qui devrait arriver sur le marché en 2022.

