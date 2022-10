Pour la première fois, un trou noir a été capturé "roter" les restes d’une étoile qu’il a dévoré

14 octobre 2022 16:26:35 IST

Une nouvelle découverte surprenante a été faite complètement par accident qui pourrait éventuellement changer tout ce que nous savons sur les trous noirs, la physique et l’espace. Les scientifiques, pour la première fois, ont observé un trou noir, régurgitant ou crachant des parties d’une étoile qu’il avait précédemment dévorées.

En 2018, les astronomes ont repéré l’éclat lumineux d’une étoile déchiquetée par un trou noir appelé AT2018hyz. L’AT2018hyz est un trou noir environ 20 millions de fois plus massif que notre Soleil et situé à 665 millions d’années-lumière. Près de trois ans plus tard, le trou noir a montré des signes massifs d’activité, au cours desquels il a craché des matériaux non identifiés dans l’espace, presque comme s’il crachait les restes de l’étoile qu’il avait dévorée.

L’observation a été publiée pour la première fois dans The Astrophysical Journal. Yvette Cendes du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, l’un des co-auteurs de l’article qui a rapporté le phénomène. « Cela nous a pris complètement par surprise – personne n’a jamais rien vu de tel auparavant », a déclaré Cendes dans une interview.

Le chemin un trou noir consomme une étoile est qu’il déchiquette l’étoile avec ses puissantes forces gravitationnelles. C’est ce qu’on appelle un TDE ou un événement de perturbation des marées.

C’est une idée fausse très répandue que les trous noirs se comportent comme des aspirateurs cosmiques, aspirant voracement toute matière dans leur environnement. En réalité, seules les choses qui passent au-delà de l’horizon des événements, y compris la lumière, sont englouties et ne peuvent pas s’échapper, bien que les trous noirs soient aussi des mangeurs salissants. Cela signifie qu’une partie de la matière d’un objet est en fait éjectée dans un jet puissant.

Dans une partie TDE de la masse d’origine de l’étoile est éjecté violemment vers l’extérieur. Ceci, à son tour, peut former un anneau de matière en rotation (alias un disque d’accrétion) autour du trou noir qui émet de puissants rayons X et de la lumière visible. Les jets sont un moyen pour les astronomes de déduire indirectement la présence d’un trou noir. Ces émissions de sortie se produisent généralement peu de temps après le TDE.

Lorsque AT2018hyz a été découvert pour la première fois, les radiotélescopes n’ont détecté aucune signature d’émission de matière au cours des premiers mois. Selon Cendes, c’est vrai pour environ 80 % des TDE, alors les astronomes sont passés à autre chose, préférant utiliser le temps précieux du télescope pour des objets plus potentiellement intéressants. Mais en juin dernier, Cendes et son groupe ont décidé de vérifier plusieurs TDE au cours des dernières années qui n’avaient montré aucune émission auparavant, en utilisant les données radio du Very Large Array (VLA). Cette fois, ils ont observé qu’AT2018hyz illuminait à nouveau le ciel.

