Pour la première fois, Pokémon dans le monde ouvert: ‘Pokémon Legends: Arceus’ va révolutionner la mécanique de la saga en 2022

Il était clair qu’à un moment donné, Pokémon devait faire le saut vers les mondes ouverts: il avait déjà flirté avec le style de la zone sauvage de « Pokémon Sword » et « Shield », mais en fin de compte, une saga qui se caractérise par l’exploration de scénarios à la recherche de créatures a été appelée à se réorienter dans cette direction. Enfin, dans Pokémon Presents qui a célébré les 25 ans de la série, «Pokémon Legends: Arceus» a été présenté.

Dans ce nouvel opus, qui arrivera déjà en 2022, le Pokémon parcourra une ancienne version de Sinnoh, et il y aura également des changements dans la mécanique. Maintenant, ils seront capturés en temps réel, ce qui est une variation tout aussi drastique que la structure du monde ouvert susmentionnée. D’après ce qui a été vu dans la vidéo, les tics RPG qui ont survécu dans le jeu sont introuvables, mais nous devrons attendre plus de détails.

Il a également été question des Pokémon qui apparaîtront dans le jeu. Bien sûr, il y a l’Arceus légendaire qui donne au jeu son titre. De même, le Pokémon de départ parmi lequel vous devrez choisir de commencer l’aventure: ce seront Cyndaquil, Oshawott et Rowlet.

Et plus de nouvelles: ‘Pokémon Shiny Diamond’ et ‘Shimmering Pearl’

‘Pokémon Diamond’ et ‘Pearl’ sont deux jeux essentiels dans l’histoire de la franchise: Ils ont fait un saut dans l’esthétique et la mécanique de la saga en étant les deux premiers à apparaître sur Nintendo DS en 2007. Les précédents, dans Game Boy Advance, gardaient encore une grande ressemblance avec les titres initiaux. Il est maintenant temps de faire quelques remakes pour le commutateur, qui arrivera à la fin de 2021.

Parmi les changements que «Diamant» et «Perle» ont apporté à la saga, et qui ont été respectés à ce jour, figure la nouvelle division des Pokémon, qui ont été classés selon qu’ils n’utilisaient que Attaque ou Attaque spéciale. La chose la plus curieuse à propos de ces nouveaux remakes, sans aucun doute, est que est resté fidèle au style visuel dessin animé des versions originales, se distanciant du plus sérieux de ‘Espada’ et ‘Escudo’ qui semblait devenir le nouveau canon de la franchise. Autrement dit, nous abordons visuellement « Pokémon Let’s Go », mais nous maintenons le combat de « Sword » et « Shield »

Finalement, Une nouvelle version du mignon et de plus en plus culte «Pokémon Snap» a également été annoncée.. Le lancement de ce « Nouveau Pokémon Snap », également pour Switch, est une version améliorée de l’original Nintendo 64 de 1998 dans lequel les créatures ont été photographiées dans leur environnement naturel, et arrivera en avril de cette année.