Pour la première fois, MontanaBlack parle ouvertement des inconvénients de son grand succès

MontanaNoir est l’un des streamers les plus réussis au monde. Plus de 3,6 millions de téléspectateurs le suivent uniquement sur Twitch. En plus du grand succès du joueur de 32 ans de Buxtehude, il y a aussi des inconvénients.

Avertissement de déclenchement: Cet article concerne les pensées suicidaires. Si de tels sujets vous affectent ou vous déclenchent, nous vous demandons d’arrêter de lire à ce stade.

Dans le cadre d’un entretien avec le modérateur Steffen Hallaschka dans le magazine RTL TV sévère Marcel Eris parle non seulement de sa toxicomanie et de diverses infractions pénales, mais aussi de Pensées suicidairesqu’il avait il y a quelques années.

Les inconvénients du grand succès de MontanaBlack

Le streamer a été approché par Hallaschka vers la fin de l’interview sur exactement ce sujet. Le modérateur voulait savoir pourquoi il avait ces pensées et quelle en était la raison.

«Et dans cette richesse et dans ce bonheur et cette réussite, puis soudain il y a deux ou trois ans la dépression, les pensées suicidaires, une dépression nerveuse, une crise totale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Est-ce que ce sont les vieux démons, pour ainsi dire, qui montrent à nouveau leurs grimaces avec effronterie? «

Au cours de la conversation, Marcel Eris a trouvé des mots clairs et a parlé ouvertement et en détail de la pression extérieure, qui n’a été affrontée que soudainement à ce moment-là en raison de son grand succès et qui l’avait apparemment dépassé – mais pas seulement de manière positive.

«Je n’ai jamais rien eu de tel auparavant. Bien que j’aurais dû avoir ces pensées avant de devenir toxicomane. […] Je pense que cela fait partie du passé ancien, de la nouvelle impression. Je n’ai jamais eu l’intention d’en faire quoi que ce soit. C’est d’autant plus effrayant que la tête te donne ces pensées même si tu ne les veux pas. «

« Soudain, cette pensée m’est venue à l’esprit »

Dans un article séparé par stern TV, MontanaBlack examine de plus près le sujet. En raison du public croissant mais aussi de sa propre pression, il a soudainement eu ces pensées en 2018.

«J’ai pris l’autoroute, je n’ai rien pensé et tout d’un coup cette pensée m’est venue à l’esprit. Que je voulais entrer dans le garde-corps avec ma voiture sur l’autoroute à une vitesse de 250,300 km. Et puis je me suis accroché à cette pensée pendant des jours, des semaines. […] Ensuite, je pense que j’ai eu une dépression nerveuse peu de temps après. «

À l’époque, Eris ne pouvait pas supporter la pression extérieure. Pendant ce temps, le streamer semble aller mieux et, de toute évidence, il a pu accepter son succès et l’attention du public qui l’accompagne. De plus, il y a d’autres personnes qui souffrent également de problèmes similaires, des conseils sur le chemin:

« Mais j’ai travaillé dessus et de chaque expérience négative que vous avez, vous pouvez, si vous le voulez vraiment, ramener quelque chose de positif avec vous pour la prochaine expérience négative. »

Important: Si vous avez également des problèmes ou si vous connaissez quelqu’un qui souffre de dépression ou qui pense au suicide, vous pouvez contacter gratuitement le service d’assistance téléphonique au 0800-1110111 ou au 0800-1110222. Là, vous obtiendrez une aide et des conseils professionnels. Vous pouvez joindre le service de psychiatrie sociale au 040 42804-2764. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web https://www.hamburg.de/hamburg-nord/gesundheit/38586/sozialpsychiatrischer-dienst/.

Si vous ne pouvez pas parler de vos problèmes et que vous cherchez toujours de l’aide, des conseils par téléphone sont également possibles par e-mail.

Les enfants et les jeunes peuvent également utiliser le numéro contre Kummer du lundi au samedi entre 14h et 20h. Le nombre est 116111.