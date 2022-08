Pour la première fois en dix ans, moins de la moitié des tablettes dans le monde sont sous Android

Sans surprise… les tablettes Android continuent de s’essouffler !

Ça fait un moment depuis les tablettes ont perdu l’intérêt d’antanmême si la vérité est que le marché de l’iPad d’Apple continue d’être important grâce à son Clavier magiquel’Apple Pencil et surtout le excellente intégration logicielle qu’ils obtiennent toujours à Cupertino.

Notre situation est diamétralement opposée puisque sur Android il n’y a pas eu de tablette de référence depuis l’époque d’Honeycomb et la Nexus 10, et avec Samsung et sa Galaxy Tab S en tête, peu de fabricants ont osé nous présenter de nouvelles tablettes qui améliorent des chiffres de vente toujours en chute libre.

Ce fait peut expliquer, au moins en partie, que pour la première fois en 10 ans Star des tablettes Apple plus de 50% des ventes mondialesréussissant à signer ceux de Cupertino plus de 5 appareils de ce type sur 10 qui sont activés autour de la planète et laissant Android en dessous de 50 % de part de marché et avec beaucoup de marge d’amélioration.

Pas en vain, Google semble convenir qu’Android devait s’améliorer après nous avoir présenté Android 12L avec des nouvelles pour les écrans grand format, et de Samsung ils confirment déjà que votre Galaxy Tab S continuera à être mis à jour avec des itérations annuelles pour continuer à marquer le haut de gamme sous Android.

Une Surface ou un iPad est ce qu’il y a de mieux si vous cherchez une tablette pour faire du télétravail

La nouvelle nous a été annoncée par les collègues de Gadgets Now suivant la piste de la dernière étude de Strategy Analytics, développant les détails de un marché en légère croissance depuis la pandémiemais qui retombera sûrement dans ce second semestre 2022 entraîné par crises géopolitiques, inflation et baisse de confiance découlant d’une crise économique imminente.

Les experts de Strategy Analytics affirment que les achats et les choix des consommateurs moyens ont élevé aux tablettes avec clavier amovible au-dessus des ordinateurs portablesIls offrent suffisamment de polyvalence pour effectuer de petits travaux et servir ensuite d’appareils multimédias à la maison.

En tout cas, Les livraisons d’Apple avec ses iPads ont chuté de 7 % en glissement annuel à 14,8 millions d’unités au deuxième trimestre 2022, avec Samsung signe d’énormes pertes allant jusqu’à 13% de ses chiffres de vente en 2021, réduisant les expéditions à 7,1 millions de Galaxy Tab.

fermer le podium c’est Lenovo qui est encore troisième dans celui des comprimés, dans son cas avec des pertes encore plus prononcées de 25% en glissement annuelvendant quelque 3,5 millions d’unités de tablettes Android.

Les tablettes ont maintenant un marché plus limité, et les conclusions du rapport Ils sont très clairs à ce sujet :

La demande de tablettes Android a sous-performé le marché mondial, tous les autres systèmes d’exploitation ayant enregistré une baisse de 15 %. Apple bénéficie d’une clientèle plus fidèle qu’Android, mais des problèmes d’approvisionnement l’ont empêché de répondre à une demande plus élevée au cours du trimestre, chutant également jusqu’à 7 %.

Désolé, l’iPad est sans égal dans Android

