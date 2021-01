Pour la première fois en 6 ans, Huawei quitte le sommet mondial des ventes mobiles

Huawei poursuit sa pénitence particulière et tombe à la sixième place du classement des fabricants avec le plus de ventes de téléphones mobiles en 2020.

Le constructeur chinois Huawei commence à subir les conséquences du veto imposé par le gouvernement américain et pour la première fois en 6 ans disparaît du top 5 du classement mondial des ventes de smartphones.

Huawei a continué de vendre moins de smartphones que la concurrence au cours du dernier trimestre de 2020

Merci aux gars de Huawei Central, qui font écho à un rapport publié sur Canalys, nous savons que au dernier trimestre de l’année dernière, Huawei est sorti du top 5 pour la première fois en 6 ans des meilleures ventes de téléphones mobiles au monde, ce que nous anticipions déjà il y a quelques semaines.

Selon ce média, les données de vente des smartphones au cours du quatrième trimestre de l’année dernière laissent Apple comme le vainqueur incontestable, ce qui se classe premier avec 81,8 millions d’unités vendues, atteignant le chiffre de 1 milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone dans le monde, ce qui représente 4% de plus que l’année précédente.

La deuxième place de ce classement est occupée par le constructeur coréen Samsung avec 62 millions d’unités vendues, ce qui signifie 12% de moins que l’année précédente.

Les trois prochaines positions de ce classement sont occupées par trois fabricants chinois: la troisième est pour Xiaomi qui a vendu 43,4 millions d’unités, 31% de plus qu’en 2020, la quatrième place est occupée par OPPO avec 34,7 millions d’unités, 15% de plus que l’année précédente et la cinquième place est pour Vivant celui avec 32,1 millions d’unités vendues a augmenté ses ventes de 14% par rapport à ses données d’il y a un an.

Et en dessous de tous se trouvait Huawei sixième avec 32 millions d’unités vendues, provoquant pour la première fois en 5 ans de rester parmi les cinq premiers des ventes de smartphones dans le monde.

Il faut tenir compte du fait que ces chiffres Huawei au cours du dernier trimestre 2020 incluent les ventes des smartphones de la marque Honneur, qui n’appartient plus au géant chinois, il est donc probable que, si la situation ne change pas, les chiffres du premier trimestre de l’année sont encore plus bas.

