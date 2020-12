Pour la première fois, des particules microplastiques ont été trouvées dans le placenta de femmes après l’accouchement

Les experts craignent que les produits chimiques présents dans le plastique puissent interférer avec leur développement des bébés.

Les scientifiques ont découvert des particules microplastiques dans le placenta de femmes après leur accouchement. Les chercheurs ont dit que c’était une question « très préoccupante ». Cependant, les femmes volontaires qui ont participé à l’étude n’ont eu aucun problème avec leurs grossesses et l’effet de leurs bébés n’est pas connu. Mais les experts craignent que les produits chimiques présents dans le plastique puissent interférer avec leur développement. L’étude était publié dans Science Direct.

Les auteurs de l’étude ont trouvé 12 fragments microplastiques dans quatre placentas à partir d’une étude sur six qui avaient été donnés par des femmes après la naissance de leur enfant. Sur le placenta donné, seulement 3% de celui-ci a été échantillonné, ce qui suggère que le nombre total de microplastiques pourrait en fait être beaucoup plus élevé.

L’étude apporte essentiellement un nouvel éclairage sur le niveau d’exposition humaine aux MP et aux microparticules en général et montre les conséquences possibles sur l’issue de la grossesse et le fœtus du plastifiant sur le métabolisme et la reproduction.

« De chaque placenta, trois portions d’un poids moyen de 23,3 ± 5,7 g ont été prélevées du côté maternel, du côté fœtal et des membranes chorioamniotiques. Toutes les portions ont été traitées opportunément pour l’analyse ultérieure par Raman Microspectroscopy », a révélé l’étude.

« Il s’agit de la première étude révélant la présence de microplastiques pigmentés et, en général, de particules artificielles dans le placenta humain. La présence de pigments dans tous les MP analysés s’explique par la large utilisation de ces composés pour colorer non seulement les produits en plastique, mais aussi des peintures et revêtements, qui sont aussi omniprésents que les MP. Par exemple, le pigment Oxyde d’hydroxyde de fer jaune est utilisé pour la coloration de polymères (plastiques et caoutchouc) et dans une grande variété de cosmétiques, comme les BB crèmes et fonds de teint; la phtalocyanine de cuivre et la phtalocyanine sont utilisées pour la coloration des matières plastiques et pour les peintures au doigt; le pigment violanthrone est utilisé en particulier pour la teinture des textiles (coton / polyester), les produits de revêtement, les adhésifs, les parfums et les désodorisants; le pigment bleu outremer est principalement appliqué en cosmétique, par exemple pour les formulations de savon, de rouge à lèvres, de mascara, d’ombre à paupières et d’autres produits de maquillage », indique la recherche.

S’adressant à la publication, le Dr Antonia Ragusa de l’hôpital d’obstétrique et de gynécologie de l’Uoc Fatebenefratelli à Rome où la recherche a été menée, il a été étonné quand il a vu les microplastiques dans le placenta, ajoutant que si quelque chose est trouvé dans le placenta, il se trouve chez le bébé ainsi que.

« C’est comme avoir un bébé cyborg: il n’est plus composé uniquement de cellules humaines mais d’un mélange de matériaux biologiques et inorganiques », a révélé le chercheur.

La recherche, qui a été publiée dans la revue scientifique Environnement International, a vu le Dr Ragusa ajouter en outre que les particules du placenta pourraient en fait affecter la façon dont les gènes de l’enfant sont exprimés.

L’analyse Raman des MP a été réalisée au Laboratoire de Spectroscopie Vibrationnelle, Département des Sciences de la Vie et de l’Environnement, Università Politecnica delle Marche (Ancône, Italie).

