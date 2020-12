Pour la première fois de son histoire, Xiaomi pourrait vendre plus de téléphones qu’Apple

L’entreprise s’est fixé comme objectif interne la fabrication de 240 millions de smartphones.

L’ambition de Xiaomi ne connaît pas de limites et la firme chinoise va jusqu’au bout de plus en plus proche de 2021. Après avoir détrôné Apple au troisième trimestre 2020, la société s’est fixé un objectif beaucoup plus doux: surpassent Apple et Huawei en une année civile.

Selon certaines informations de sources chinoises, Xiaomi augmente notamment le nombre de smartphones à fabriquer, en plus d’être en conversation continue avec les différents fournisseurs de composants pour pour pouvoir augmenter la fabrication de terminaux à 240 millions. Si les données du rapport se concrétisaient réellement, nous parlerions d’une augmentation notoire de la création de terminaux.

Il n’y a aucun doute: Xiaomi choisit Apple et Huawei

Cet ambitieux plan d’expansion a un objectif clair, celui de monter deuxième au monde dans le classement des entreprises qui vendent le plus de smartphones. Actuellement et en prenant une année civile complète comme référence, Xiaomi est quatrième derrière Apple, Huawei et l’intraitable Samsung.

Dans le même rapport, il est également souligné que la première demande de Xiaomi tournait autour du possibilité de fabriquer 300 millions de terminaux d’ici 2021, mais pour des raisons structurelles, ce n’est pas possible. Les vendeurs (Qualcomm et MediTek dans ce cas) n’ont pas la capacité de fabriquer uniquement pour une entreprise un tel volume, au moins ils ne peuvent pas s’y engager. Les conséquences de Covid-19 dans la chaîne de production ont fait des ravages et il existe encore aujourd’hui des problèmes d’approvisionnement à grande échelle.

Dans tous les cas, si la fabrication de 240 millions de smartphones est enfin certifiée, Xiaomi surpasserait également Apple, qui commercialise environ 200 millions d’unités par an.

De même, Huawei continue avec ses problèmes dus aux restrictions aux États-Unis et, pour aggraver les choses, il n’a plus l’ajout d’Honor, récemment vendu, alors disons qu’il a un peu plus de chemin «pavé».

